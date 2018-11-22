Dolce&Gabbana’nın Çin’deki kampanyası ‘ırkçı’ bulundu, boykot çağrısı yapıldı

İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, Çin için hazırladığı sosyal medya kampanyası ‘ırkçı ve cinsiyetçi’ bulununca topa tutuldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Dolce&Gabbana, Çin’e özel bir reklam kampanyası hazırlayarak sosyal medya sitesi Weibo’da üç video yayınladı. Videolarda Çinli bir kadın, yemek çubuklarıyla İtalyan yemekleri pizza, spagetti ve bir Sicilya tatlısı cannolo yemeye çalışırken görülüyor.

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Bu sırada bir erkek sesi de alaycı tavsiyeler veriyor ve çift anlamlı yorumlar yapıyor. Örneğin cannolo’yu çubuklarla yemeye çalışan kadına dış ses, “Çok mu büyük?” gibi sorular soruyor.

Video serisi sosyal medyada ‘aleni oryantalizm’, ‘aptalca ve kültürel açıdan duyarsız’, ‘ırkçı’, ‘tepeden bakmacı, nahoş ve cinsiyetçi’ gibi ifadelerle eleştirildi.

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Dolce&Gabbana’dan Stefano Gabbana’ya ait olduğu iddiasıyla Çin’i aşağılayan bir yorum da sosyal medyada paylaşıldı.

Boykot çağrısı yapıldı

Şirket Şanghay’daki defilesini iptal etmek zorunda kaldı. Ayrıca Çin’de internetten satış yapan bazı sitelerden Dolce&Gabbana ürünleri çıkarıldı.

Çinli sosyal medya kullanıcıları Dolce&Gabbana’ya boykot çağrısı başlattı.

Aralarında oyuncu Jang Ziyi’nin de bulunduğu ünlü isimler de boykot çağrısına katıldı. Bazı mankenler de Dolce&Gabbana’nın defilesinden çekildiğini açıkladı.

Gabbana: Çok üzgünüm

Tepkiler üzerine Dolce&Gabbana üzüntü bildirdi. Açıklamada, “Çin’e ve Çin halkına karşı yalnızca saygı duyuyoruz” dendi.

Stefano Gabbana da kendisine ait olduğu iddia edilen ve öfke yaratan yorumların Instagram hesabının hack’lenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Gabbana, “Çin’i ve Çin kültürünü seviyorum. Çok üzgünüm” dedi.