Dolarsız ticarette adım: Katar Riyali, MB’nin döviz alım-satım listesinde

Katar Riyali, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararla Katar Riyali ‘konvertibl ve non-konvertibl dövizler’ listesine eklendi. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak.

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Katar Riyali 2001 yılından bu yana 3.64 oranında ABD Doları’na sabitlenmiş durumda.

Ancak bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkileri kestikleri Haziran 2017’deki krizle beraber, blokajı yapan ülkelerdeki bankalar Katar bankalarıyla ticareti durdurmak zorunda kalmıştı. Bu sebeple Katar Riyali’nde arz sorunu yaşanmış, dolara sabitlenen kur uluslararası piyasada sürdürülemez hale gelmiş, başta Britanya’daki bankalar olmak üzere bazı bankalar Katar Riyali alım-satımını durdurmuştu.

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Blokajı uygulayan Arap ülkelerinin Katar’dan talepleri arasında İran’la ilişkileri kesmek, Türkiye’yle askeri koordinasyonu sonlandırmak da bulunuyordu. Katar’a uygulanan blokaj Türkiye ve İran’la yapılan ticaretle kırılmış, Katar da İran’la diplomatik ilişkileri tam anlamıyla yenileneceğini duyurmuştu.

Uluslararası piyasalarda Türk Lirası/Katar Riyali 0.8 seviyesinde işlem görüyor.

İran’la dolarsız ticaret

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ekim 2017’deki İran ziyaretinde iki ülke ABD Doları’nın devreden çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. Buna göre ithalat ve ihracatta Türk Lirası ve İran Riyali kullanacaktı. İki ülkenin merkez bankası yetkilileri bu amaçla ocakta toplantılar yapıp detayları masaya yatırmıştı.

Anlaşmaya uygun şekildeki ilk para takası geçtiğimiz nisan ayında yapılmıştı.

Bunun anlamı merkez bankalarının rezervlerinde yeteri kadar para bulunduğunda, şirketler Türkiye ile İran arasındaki alışverişlerinde diğer dövizlere ihtiyaç duymayacak. Burada hedef ticaret yapan şirketlerin dolar bulmak durumunda kalmaması ve dolara talep düşürülerek para birimlerinin yüksek kur baskısından kurtarılması.