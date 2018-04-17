Dolarsız ticarete hazırlık: İran’la ilk para takası yapıldı

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İran ile Türkiye arasında ABD Doları devreden çıkarılarak yapılan ilk para takası gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ekim 2017’deki İran ziyaretinde iki ülke ABD Doları’nın devreden çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. Buna göre ithalat ve ihracatta Türk Lirası ve İran Riyali kullanacaktı. İki ülkenin merkez bankası yetkilileri bu amaçla ocakta toplantılar yapıp detayları masaya yatırmıştı.

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BBC Türkçe’nin İran resmi haber ajansı IRNA’dan aktardığına göre iki ülkenin paraları, ilk defa dolar veya avro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edildi (teknik adı döviz swap).

Bunun anlamı merkez bankalarının rezervlerinde yeteri kadar para bulunduğunda, şirketler Türkiye ile İran arasındaki alışverişlerinde diğer dövizlere ihtiyaç duymayacak. Burada hedef ticaret yapan şirketlerin dolar bulmak durumunda kalmaması ve dolara talep düşürülerek para birimlerinin yüksek kur baskısından kurtarılması.

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İki ülkenin para birimleri de son dönemde gelişmiş ülke paraları karşısında ciddi değer kaybediyor.