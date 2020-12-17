Dolarizasyonda tarihi zirve: Döviz hesapları 231 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası verilerine göre 11 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 146.47 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Yurt içindeki bireysel banka müşterileri geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 25.4 milyon dolar artırdı. Bu önceki haftalara göre artış hızında belirgin bir yavaşlama anlamına geliyor.

Reklam

Kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 85 milyar dolarla yeni tarihi zirvesinde. Kurumsallar geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 96 milyon dolar artırdı.

Böylece yurt için yerleşiklerin döviz hesapları toplamda 231.5 milyar dolara çıktı.

MB Başkanı Naci Ağbal dün yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarını artırmasına ancak lokallerin aksi yönde adımlarına ilişkin bir soruya, “Bizim tarafımızdan uygulanan doğru politikalar devam ettiği sürece yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz” yanıtını vermişti.

Reklam

Dolarizasyon için ise şirketler ve bireysellerin adımlarına farklı bakılması gerektiğini de belirten Ağbal şirketlerin yükümlülüklerini karşılamak adına döviz alımlarına devam edebileceklerini söylemişti.

Ağbal şöyle demişti: “Burada kritik olan hanehalkının önümüzdeki dönemde ellerindeki tasarrufu daha fazla TL araçlara yatırması. Ters dolarizasyon bir miktar zaman alacak olsa da, burada esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurtiçi yerleşikler tasarruflarını TL varlıklara kaydıracak.”

MB verilerine göre 2019 sonunda 193 milyar dolar tutarındaki lokal yabancı para ve altın mevduatı 11 Aralık’a kadar 38.5 milyar dolar artış göstermiş oldu. Aynı rakam 2019’da 32 milyar dolardı. Kasım ayı başından beri yaşanan artış ise yaklaşık 7.5 milyar dolar.