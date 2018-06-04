Doların ardından enflasyon da gözünü yukarı dikti: Tüketicide 12, üreticide 20

Son dönemde artan döviz kuru ürün fiyatlarını da artırmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı rakamlara göre mayıs ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1.62’lik artış gösterdi. Bu rakam yıllık tüketici enflasyonunu da 12.15’e yükseltti. Geçen ay enflasyon yüzde 10.85 düzeyindeydi.

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Enflasyon endeksinde yer alan 407 hizmet ve üründen 279’unun fiyatı arttı, 70’inin düştü, 58’inde değişiklik olmadı. Ana harcama grupları itibariyle ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 fiyat artışı gerçekleşti. Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,15 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Yıllık artışta ev eşyası lider

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma yüzde 20.2, ev eşyası yüzde 16,87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,38, lokanta ve oteller yüzde 12,51 ve konut yüzde 11,24 ile en çok artan harcama grupları oldu.

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Mayısın enflasyon şampiyonu Batı karadeniz

Aylık en yüksek aylık enflasyon da yüzde 2,66 ile Zonguldak, Karabük, Bartın’da oldu.

Son bir yılın şampiyonu Kahramanmaraş, Hatay

bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek enflasyon yüzde 13,99 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye’yi içine alan bölgede oldu.

Üretici enflasyonu patladı

Yurt içi üretici fiyat endeksi ise, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,63, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,43, elektrik ve gaz yüzde 9,34, su sektöründe yüzde 1,15 artış olarak gerçekleşti.