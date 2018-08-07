Doları ‘diplomatik kaynaklar’ frenledi: ‘Pastör krizinde ön mutabakat’ haberi

5,41 ile lira karşısında tarihi zirveye tırmanan doların tırmanışı, ‘diplomatik kaynaklar’a dayanarak basına yayılan ‘pastör Brunson krizinin çözümü için ABD ile ön mutabakat sağlandı’ haberiyla frenlendi.

ABD Doları Türkiye’deki işlem gününü 5.27 TL’yye tarihi zirveden kapattı. Parite uluslararası piyasalarda gece boyu yükselmeyi sürdürdü. Dolar, geceyarısı sonrası 5.41’i gördü.

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Saat 01.00’e doğru internet medyasına yayılan ‘ABD ile krizin çözümü noktasında ön mutabakat sağlandığı’ yolundaki haberle 5.30’un altına geriledi. Aynı şekilde gece 6.23 liraya kadar çıkan avro da haberin ardından 6.10’un altına geriledi.

Başta AKP çizgisinde yayın yapan internet siteleri olmak üzere, basına imzasız ve mahreçsiz olarak ‘diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre’ kalıbıyla yayılan haberde özetle “Washington ile sağlanan ön mutabakat sonrası Türkiye’den bir heyet iki gün içerisinde ABD’ye giderek görüşme gerçekleştirecek” deniyor.

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Rahip Brunson krizi nedir?

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

Washington yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını oylayıp kabul etmişti.