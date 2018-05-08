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Yaramazlara biraz batar!

Dolardan 4.3’le tarihi rekor: Avro da parite etkisiyle 5.12 lirayı aştı

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Amerikan doları, 4.3131 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, avro da parite etkisiyle 5.12 lirayı aştı.

Fotoğraf: Reuters

Küresel piyasalarda dolar endeksi günlük yüzde 0.54 artışla 93.254 ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, lira karşısında da kesintisiz yükselişle 4.3131 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Avro da parite etkisiyle yükselerek 5.1201 liraya kadar yükseldi.

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Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı. BIS100, haftanın ikinci işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 363 puandan geride bıraktı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde yüzde 14.01’i gördü.

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