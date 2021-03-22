Diken

Yaramazlara biraz batar!

8.48’e kadar yükselen dolar/TL 8.05 civarında, TL’nin kaybı yüzde 11’in üstünde

Merkez Bankası’nda (MB) başkan değişimiyle, zor ve yeni kazanılmaya başlayan kredibilitenin yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karşısında yüzde 10’un üzerinde tarihi bir değer kaybı ile işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters

Dün gece sığ piyasada 8.48’e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah saat 07:25’te 8.0510/8.1000 seviyesinde işlem görüyor. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı dün sığ piyasada yüzde 16’yı aştıktan sonra bu sabah itibariyle yüzde 11.5 seviyesinde. Dolar/TL karar öncesi cuma günü son işlemlerde 7.2185 seviyesindeydi.

Reklam

TL son 20 yılda tek günde çift haneli değer kaybını iki kez yaşadı. Biri 2018 Ağustos’ta yüzde 15.1 ile kaydedilirken biri de bugün görülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevde kaldığı beş aydan kısa sürede 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Şahap Kavcıoğlu’nu atadı. Görevden alma, beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık faiz artışından sadece iki gün sonra geldi.

Görev değişikliği cumartesi sabaha karşı sürpriz şekilde yaşanırken, düşük faiz isteğini sürekli dile getiren Erdoğan böylece Temmuz 2019’dan beri üçüncü kez MB başkanını görevden almış oldu.

Reklam

Ağbal’ın neden görevden alındığına dair resmi açıklama yapılmadı.

MB başkanı gitti, TL dolar karşısında yüzde 16 değer kaybetti: 1 dolar=8.38 lira

MB’nin yeni başkanından ilk açıklama: Temel hedef enflasyonda kalıcı düşüş

Yeni başkandan Erdoğanvari MB eleştirisi: Yüksek faiz enflasyona yol açar

Yine iyi dayandı: Erdoğan’ın MB başkanına sabrı tükendi, ‘Sıradaki gelsin’ dedi

SON HABERLER