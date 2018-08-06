Dolar yeni haftaya da rekorla girdi

ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebiyle Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından döviz kurlarında geçen hafta başlayan yükseliş haftanın ilk iş gününde de sürdü.
Dolar işlem gününün ilk dakikalarında 5.12 liranın üzerine çıkarak tarihi bir rekora daha imza attı. Dolar zaman ilerledikçe geri çekilmezken öğle saatlerinde 5.17’yi geride bıraktı.
Avro da 5.91 lirayla tarihi zirvesine yakın açılış yaptı. Önce hafif geri çekilen avro daha sonra dolar gibi tır 5.98’i geçti.
İki para birimi de Türk Lirası karşısında öğle saatleri itibarıyla yüzde 2’ye yakın değer kazandı.
ABD Doları’nın yıl başından bu yana TL karşısında değer artışı yüzde 25’i aştı.