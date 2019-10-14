Dolar, yaptırım açıklamaları sonrası 5.92’yle dört ayın yeni zirvesinde

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı askeri operasyonun ardından artan riskler ve ABD’nin ‘çok kuvvetli yaptırım’ tehdidinin ardından dolar/TL yaklaşık dört ayın yeni zirvesinde.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dolar/TL bu sabah 5.9225’e kadar yükseldi.

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Reuters’a konuşan bankacılara göre, halen mevcut seviyelerin piyasanın özellikle de yaptırım konusunda en kötü senaryoyu henüz fiyatlamadığına işaret ediyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik ‘çok kuvvetli’ yeni yaptırımlar hazırlanması için Başkan Donald Trump’tan talimat aldığını söylerken, Trump Kongre ile yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade etmişti.