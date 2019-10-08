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Yaramazlara biraz batar!

Dolar, Trump’ın yok etme tehdidinin ardından beş haftanın zirvesinde

Dolar/TL jeopolitik endişelerin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından sert yükselişle beş haftanın zirvesinde.

Fotoğraf: Reuters

ABD ve Türkiye liderlerinin telefon görüşmesi öncesi 5.70’in hemen altında işlem gören dolar/TL bu sabah 5.8460 ile 30 Ağustos’tan beri en yüksek seviyede. Lirada benzer para birimlerine göre negatif ayrışma da görülüyor.

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Dolar/TL saat 08:26’da 5.8390/5.8460 seviyesinde. Aynı saatte sepet bazında lira 6.1237/6.1313 , avro/TL 6.4083/6.4166 seviyesinde.

Trump, Türkiye’ye Suriye’ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çok abartılması durumunda NATO müttefiki Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmişti.

Trump dünkü tweetinde şu ifadeleri kullanmıştı: “Daha önce de belirttiğimi yenilemem gerekirse, eğer Türkiye benim üstün ve eşsiz bilgeliğimle sınırı aşmak olarak nitelendirdiğim bir şey yaparsa Türkiye ekonomisini (daha önce de yaptığım gibi!) ortadan kaldıracağım.”

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ABD, kuzeydoğu Suriye’den güçlerini çekmeye başlayarak Türkiye’nin uzun bir süredir Washington’un müttefiki olan Kürt güçlere saldırısının önünü açarken, Trump ‘sonu gelmez savaşlardan’ çekilme zamanının geldiğini söylemişti.

Türkiye ise güvenli bir bölge oluşturularak sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmasına izin verilmemesi ve daha sonra mültecilerin yerleştirilmesi için bir süredir planladığı operasyona ilişkin hazırlıklarını tamamladığını belirtiyor.

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