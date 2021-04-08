Dolar/TL’de iki seviyeye dikkat

Merkez Bankası’nın (MB) 15 Nisan’daki toplantısında faiz oranlarını yüzde 19’da sabit tutması bekleniyor, ancak faiz kararının hemen ardından yapılacak basın açıklamasına odaklanan piyasa uzmanlarına göre açıklama TL’nin rotası açısından çok önemli olacak.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının yayınladığı yoruma göre, eğer MB ‘gevşeme yanlısı’ bir şekilde faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL kuru 8.58 olmasa bile, 8.4850 seviyesini test edebilir.

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8.4850 seviyesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen ay MB’nin sıkılaştırma yanlısı başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasının ardından TL’nin değer kaybetmeye başlamasıyla doların TL karşısında gördüğü dört aylık zirveydi.

8.58 ise geçen yılın kasım ayında Ağbal’ın 19 haftalık başkanlık görevine başlamasından bir gün önce doların kasım ayında çıktığı rekor seviyeydi.

Aynı yoruma göre, MB tam tersine ‘sıkılaştırma yanlısı’ bir açıklamayla faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL kuru 8.00’e inebilir.

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‘Tek haneye indireceğiz’

Bu pazartesi açıklanan enflasyon oranı 2019’un ortasından beri ilk defa yüzde 16’nın üstüne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün buna şu yorumu getirmişti: “Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Faizleri de tek haneli rakamlara indirerek bütçedeki (faiz) yükünü çok daha azaltacağız.”

Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketine göre Türkiye’nin faiz oranının yıl sonunda yüzde 15’te olacağı tahmin ediliyor.