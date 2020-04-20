Dolar/TL’de ‘corona’ baskısı sürüyor; faiz kararı bekleniyor

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunan lira ve gelişmekte olan ülke para birimleri cuma günü sert değer kazansa da kazanımlar kalıcı olmadı.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılar, küresel risk iştahının ve bankalara yönelik yeni düzenlemelerin etkisinin piyasalarda takip edileceğini, haftanın en önemli gündem maddesinin ise Merkez Bankası’nın (MB) 22 Nisan’daki faiz kararı olacağını söyledi.

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Cuma gününe 6.9555 ile kur krizinin yaşandığı Ağustos 2018’ten beri en yüksek seviyeleri test ederek başlayan dolar/TL birkaç saat içinde hızlı bir düşüşle 6.83’e kadar geriledi. Bu değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında görülürken liranın dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 2’ye yaklaştı. Ancak kazanımlar yine cuma günü aynı hızda yerini değer kaybına bıraktı.

Dolar/TL ‘corona‘ kaynaklı satış baskısıyla en son 14 Ağustos 2018 kur krizi döneminde görülen 6.90’ın üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Piyasalarda Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal hafta sonu açıklamasında yeni swap anlaşmaları amaçlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

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Uysal, “Uzun süredir yerel paralarla ticaretin desteklenmesi konusunda belirli ülkelerle devam eden swap anlaşmalarımız var. Bununla birlikte, merkez bankalarıyla mevcut işbirliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz” dedi, ancak hangi ülkelerle swap anlaşması üzerinde çalıştıklarına dair bilgi vermedi.

Yetkililer geçen hafta Türkiye’nin, G20 kapsamında, ticaret ortaklarıyla ve ABD başta olmak üzere swap imkanı için halen temasta olduğunu belirtmiş, IMF dışında diğer tüm finansman imkanlarına sıcak bakıldığını söylemişlerdi.

Kur bu sabah saat 08:52’de 6.9300/6.9440 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.2263/7.2421, avro/TL 7.5225/7.5401 seviyesinde.

Bankacılık sektöründeki düzenlemelerin etkisi izleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) corona virüsü salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeye giderken, düzenleme bankaları kredi vermeye yöneltiyor.

Bu hafta sonu yapılan açıklamaya göre mayıs ayından itibaren bankalar haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacak. Aktif rasyosu her ay sonu itibariyle mevduat bankaları için yüzde 100’ün, katılım bankaları için yüzde 80’in altına düşmeyecek.

Ekonomi yönetiminin uzun süredir özel bankaların corona virüsü döneminde daha çok kredi vermesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlatan bir bankacı şunları söyledi: “Verilere baktığımızda 10 Nisan haftasında lira kredi artışının tamamı hatta tamamından da fazlası kamudan geliyor, özel bankalarda ise kredilerde azalış görülüyor. Bankalar yeni düzenleme ile ellerideki kaynakları tamamen Hazine’yi ve MB’yi ya da kredilerle halkı veya şirketleri fonlayacak ya da cezayı kabul edecek. İlk etki olarak rasyoları tutturmak adına bankalarda DİBS alımlarının arttığını görebiliriz.”

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dönemdeki açıklamalarında özel bankaların salgın dönemindeki uygulamalarını eleştirmişti. Albayrak kredilerdeki uygulamalara dikkat çekerek, bunun asla kabul edilemeyeceğini söylemişti.

Bir bankacılık analisti ise “BDDK bu kararla bankalara daha fazla kredi verin ki ben de sizin canınızı yakmayım diyor aslında. Formulasyona göre ayrıca daha az yabancı para mevduat toplayın mesajı da verıyor.” dedi.

İç piyasada ise Merkez Bankası’nın faiz kararının yön belirleyici olması bekleniyor. Reuters’ın 18 kurumun tahminiyle yaptığı ankete göre faiz indirimi medyan beklentisi 50 baz puan olurken, tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 baz puan indirilmesi arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor.

CDS primi yeniden yükselişte

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra sınırlı bir düşüşle 550 puanın altına inse de yeniden yükselişe geçerek 630/650 seviyesinde. CDS’ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunuyordu.