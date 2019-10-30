Dolar/TL’de ABD ve Suriye haberleri kaynaklı sınırlı dalgalanma

ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye yaptırım tasarısını onaylaması ve Suriye sınırında çatışma haberi kurda bugün sınırlı dalgalanmaya neden olurken, jeopolitik risklere yönelik gelişmeleri izleyen piyasalar bu akşam açıklanacak olan FED kararı ile yarınki enflasyon raporunu bekliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’deki yaptırım ve ‘Ermeni soykırımı’ tasarılarının kabulü ardından sabah saatlerinde TL’de gözlenen değer kaybı sınırlı kalırken, öğleden sonra Suriye sınırına yönelik haber akışı kurda dalgalanmaya neden oldu.

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ABD kaynaklı haber akışının kuru sabah saatlerinde 5.77 seviyesine taşıdığını söyleyen bir bankacı, “Piyasada çok ciddi bir hacim yok. Ancak kurda bir ivme kaybı var ve yükseldiği seviyelerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Suriye’ye yönelik haber akışı da yakından izleniyor. Sınırdaki çatışma haberi bir miktar dalgalanma yarattı ancak ciddi bir tepki yok” dedi.

Cuma günü 5.7795 seviyesinden kapanan, Pazartesi günü 5.71’li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil olduğu dün 5.72-5.74 aralığında hareket etti ve 5.7455 seviyesinden kapandı.

Dolar/TL güne 5.7605/5.7670 seviyesinde başladıktan sonra gün içinde en yüksek 5.7720 seviyesini gördü. Suriye haberinin ardından 5.7285’lerden 5.75’lere gelen dolar/TL saat 17:12’de 5.7380/5.7415 seviyesinde işlem gördü.

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Bu sabah 6.0802/6.0875 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 6.0566/6.0606, bu sabah 6.3830/6.4075 seviyesinde olan euro/TL ise 6.3560/6.3810 seviyesinde.

Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de ABD Temsilciler Meclisi’nin Suriye askeri operasyonu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından düşüş kaydetti.

Öte yandan piyasalarda FED’in bu akşam açıklayacağı FOMC toplantısı kararında, faizi 25 baz puan düşürmesi beklentisi içinde. Piyasalar bir yandan da Brexit konusu izliyor.

Tahvil/bono piyasasında ise getirilerde son aylarda belirginleşen düşüş eğilimi devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde TCMB öncesi 10 yıllık gösterge tahvil 77 baz puan düşüş yaşanmıştı. Cuma günü ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri %13.45 valörde son işlem %13.20 oldu. Öte yandan Pazartesi günü ise spot kapanışta %13.16 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri %13.29, valörde son işlem %13.31 oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs’ta %21 seviyesindeydi.

Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri %13.24, valörde son işlem %13.11 oldu. Pazartesi günü ise spot kapanışta %13.06 seviyesindeydi. Bugün ise valörde son işlem %13.02 oldu.