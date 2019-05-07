Dolar/TL YSK kararı sonrası 6.20’ye dayandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesinin ardından dolar/TL 6.20 seviyesini test etti. Kur öğleden önceki işlemlerde 6.1982’ye kadar yükseldi.

Karar sonrası dün akşam 6.15 seviyesine kadar yükselen dolar/TL bu sabah güne 6.08 civarında başlamıştı. TL’nin bu sabah itibarıyla yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 14’e yaklaştı. Saat 10:40 itibariyle dolar/TL 6.16 düzeyinden işlem görüyor.

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Analistler, ekonomi ve piyasalar açısından iki ay daha kayıp dönem olacağını, 31 Mart sonrası söz verilen reform uygulamalarının gecikeceğini belirtirken, sürecin Türkiye’deki demokrasi algısına da zarar verdiğine dikkat çekti.

S-400 ve F-35 nedeniyle ABD ile ilişkiler ve TCMB’nin rezervleri gibi diğer risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL’deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Ekonomist ve ekonomi yazarları seçimlere ilişkin kararın etkisiyle liranın dolar karşısında sert düşmesine ilişkin paylaşımlar yaptı.

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Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash, Reuters’a şunu dedi: “Türkiye için benzeri görülmemiş – ve hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye’deki demokrasi algıları açısından zarar verici. Bu, Türkiye piyasalarını ve ekonomiyi seçimlerin yeniden yapılacağı dönemde korunmasız bırakıyor. AKP ekonomi yönetiminin 31 Mart’ta yapılan seçimin ardından çok ihtiyaç duyulan politika normalleşmesi sözünü verdiğini hatırlayın. Şimdi iki ay daha belirsizlik ve makro istikrar için potansiyel riskler olacak.”

Ash ayrıca kendi Twitter hesabından şunları yazdı: “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ekonomi için aşırı kötü. Muhtemelen sıradışı politikalar devam edecek ve dolarizasyon da devam edecek.”

Repeat Istanbul elections are extremely bad news for the economy. Likely more unorthodox policies and with it continued trend to dollarisation. — Timothy Ash (@tashecon) May 6, 2019

Ünlü ekonomist Paul McNamara ise “Erdoğan’ın elinde çok büyük bir kısa TRY pozisyonu var, söyleyeyim size” dedi ve dün akşam karar sonrası doların hızla 6.12 seviyesine çıktığı anlardan bir görüntü de paylaştı.

Erdogan has a huge TRY short, I’m telling you. https://t.co/QuTrboY39I — Paul McNamara (@M_PaulMcNamara) May 6, 2019

Bloomberg Ortadoğu Şefekonomisti Ziad Daoud “Türk lirası seçimin yenilenmesine hiç bir olumlu tepki vermiyor” derken, liranın dolar karşısındaki sert düşüş anının terminallere yansıyan bir görüntüsünü paylaştı.

The Turkish lira doesn't see any positives in re-elections pic.twitter.com/IkybAhCziN — Ziad Daoud (@ZiadMDaoud) May 6, 2019

Bloomberg köşe yazarı Fercan Yalınkılıç konuya ilişkin paylaşımında “Siyasi bir alacakaranlık kuşağındayız! #Türkiye’nin yüksek seçim kurulu İstanbul’da belediye başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verdi. Yatırımcılar Türk Lirası’ndan kaçıyor” ifadelerini kullandı.

"We’re in a political twilight zone!"#Turkey's election board ordered a re-run of mayoral elections in Istanbulhttps://t.co/UqwZ75f20w



Investors flee Turkish #lirahttps://t.co/y7pb36u83K pic.twitter.com/OgM4yRBIZB — Fercan Yalinkilic (@FercanY) May 7, 2019

İkinci bir paylaşımında Yalınkılıç “İstanbul seçiminin yenilenmesi Türkiye’nin demokrasisi ve ekonomisine yönelik endişeleri tetikleyince (lira dolar karşısında 6.20’ye geriledi) dolar/TL 6.20’ye kadar sert yükseldi” dedi.

#Lira falls fast near 6.20 per dollar after Istanbul election rerun sparks worries about #Turkey's democracy and the economy,https://t.co/y7pb36u83K pic.twitter.com/I70Sa7VhdS — Fercan Yalinkilic (@FercanY) May 7, 2019

Financial Times @fastFT dünya direktörü Adam Samson ise “Ülkenin seçim kurulu (Erdoğan’ın AKP’sinin kaybettiği ve sonrasında itiraz ettiği) İstanbul seçimlerini iptal edince lira hızla düşüyor” yazdı.

Turkish lira falling sharply after the country's election board nullifies mayoral election in Istanbul (which Erdogan's AKP party lost and then contested) pic.twitter.com/OcZ8kiNJzF — Adam Samson (@adamsamson) May 6, 2019

Tressis Gestion Başekonomisti Daniel Lacalle ise Türk Lirasını Arjantin Pesosuna benzetti ve şu paylaşımı yaptı: “Türk lirası Arjantin pesosu gibi. Hükümet felaket para politikalarıyla para biriminin alım gücünü yok etmeye devam ediyor, enflasyon ve resesyon konusunda kendi politikalarından başka herkesi suçluyor.”