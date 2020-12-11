Dolar/TL ‘yaptırım’ haberleriyle hareketlendi

Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrine rağmen TL, ABD’nin kısa süre içinde Türkiye’ye dar kapsamlı da olsa yaptırım başlatacağı haberinin ardından yüzde 1’e yakın kayıpla 7.92’yi aştıktan sonra güne 7.90 seviyesinden başladı.

Fotoğraf: Reuters

Her an açıklanabileceği bildirilen yaptırımlara Türkiye tarafından verilecek yanıt ve ABD’den gelmesi olası ileriye dönük mesajlar izlenecek. Ayrıca AB liderler zirvesi sonrası açıklamalar da takip edilecek.

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Reuters ajansının dünkü haberinde, ABD’li yetkililer ABD’nin kısa süre içinde Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Her an açıklanabileceği belirtilen yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’i kapsarken, bazı analistlerin belirttikleri çok daha ağır ekonomik yaptırım olasılıklarına kıyasla dar çerçeveli kalıyor.

Diğer taraftan Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz aramasından dolayı yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupa Birliği liderleri, dün akşam çalışma yemeğinde Türkiye’ye, sondajdan sorumlu kişi veye kurumlara uygulanacak şekilde yaptırım başlatılması için hazırlık yapılması üzerinde mutabık kaldı. Ancak liderler yaptırımları daha önce belirttikleri gibi bu ay değil, martta başlamasında uzlaşmış görünüyorlar. Zirve sonrası açıklama henüz yapılmadı.

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‘Doğrudan etkisi olmaz’

Bir bankanın hazine işlemcisi, ABD ve AB’nin eş zamanlı olarak yaptırım açıklamasını ‘olumsuz’ olarak nitelerken, kısa vadede yaptırımların Türkiye ekonomisine doğrudan bir etkisi olmayacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Yaptırım gündemini aslında biraz detaylı değerlendirmek gerekiyor… Yaptırımlar burada kalacaksa önümüzdeki dönem fiyatlama pozitife bile evirilebilir. Ancak söylemlerden mevcut yaptırım sürecinin önümüzdeki dönemde belirginleşecebileceğini bunun da TL üzerinde orta vadeli bir bir risk unsuru olarak kalacabileceğini anlıyoruz. AB ve ABD’den önümüzdeki dönemde uzlaşma yönünde mi yoksa daha fazla yaptırım geleceği yönünde mi mesaj verilecek TL üzerinde belirleyici olacak.”

Dün Türk piyasalarının kapanışında 7.86’lı seviyelerde bulunan dolar/TL dün gece yayınlanan haberin ardından işlem hacmi düşük olan piyasada yüzde 1’e yakın değer kaybıyla 7.9290’a kadar yükseldi.

Dolar/TL saat 09:00 itibariyle 7.8970/7.9060 avro/TL 9.5835/9.6320, sepet bazında TL 8.7487/8.7491 seviyesindeydi.

Dolar endeksi kasım ayı ortasından bu yana yüzde 2’nin üzerinde gerilerken, aynı tarih aralığında TL dolar karşısında yüzde 3’e yakın değer yitirdi.

Bugün izlenecek veriler arasında 10:00’da açıklanacak olan ödemeler dengesi verisi yer alıyor.

Cari işlemler açığının ekimde ihracattaki güçlü seyirle 62 milyon dolar ile oldukça düşük seviyelere gerilemesi, ancak ilk dokuz ayda verilen yüksek açıkla birlikte 2020’nin tamamında açığın 35 milyar doları bulması bekleniyor. Tahminler 550 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık bandında yer alıyor.