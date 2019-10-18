Dolar/TL Türkiye ve ABD’nin anlaşmasının ardından 5.77’li seviyelere geriledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD’de iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak, “Halkbank’la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye’ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır” dedi.