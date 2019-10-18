Dolar/TL Türkiye ve ABD’nin anlaşmasının ardından 5.77’li seviyelere geriledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinden Suriye konusunda anlaşma kararı çıkmasının ardından dolar/TL 5.81’li seviyelere geriledi.
Türkiye geçen hafta başlattığı operasyonda kurmayı amaçladığı güvenli bölgeden geri çekilmeleri için Suriyeli Kürt güçlere beş gün süre verilmesi konusunda ABD ile anlaşma sağladı.
Piyasalar dün ABD-Türkiye görüşmelerine odaklanırken, görüşme öncesinde ise 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar/TL gece likit piyasada 5.8090 seviyesine kadar geriledikten sonra bu sabah saat 9:06’da 5.77 seviyesinde bulunuyor.