Dolar/TL ‘swap’ beklentisiyle 6.9’a kadar geriledi

Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altında gerilemeyi sürdürüyor. Kur gün 6.9 ile 20 Nisan’dan beri en düşük seviyeye gerilerken düşüşte kısa sürede swap anlaşması sağlanacağı beklentisi etkili.

Fotoğraf: Reuters

Analistlere göre potansiyel bir kur krizine karşı ekonomiyi savunmak için hazırlık yapan Ankara, dış kaynak sağlamak için yakın başkentler ile görüşmeler yürütüyor.

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Yetkililerin verdiği bilgiye göre Ankara yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için Tokyo ve Londra ile görüşürken var olan swap imkanının hacmini artırmak için Pekin ve Doha ile de temas halinde.

Dolar/TL geçen hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun üç yabancı bankaya Türk lirası işlem yasağı getirme kararı sonrası 7.2690 ile tarihi zirvesinden dönmüştü. Yasağın kalkmasına karşın dolar/TL’de düşüş devam etti. kur geçen haftanın son işlem gününden beri dolar 7 seviyesinin altında genel olarak yatay ancak iyimser bir seyir izliyor.

Dolar/TL bu sabah güne 20 Nisan’dan beri ilk kez 6.9’a gerileyerek başladı.

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Lira son dönemde sert değer kayıpları ardından birkaç gündür gelişmekte olan ülke para birimlerinden biraz daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bunu Fed olmasa da diğer merkez bankalarından kısa vadede swap anlaşması yapılacağına dair iyimser beklentilere ve Merkez Bankası’nın rezervlerindeki düşüşün haftalık bazda 10 milyar dolardan 200-400 milyon dolarlara kadar gerilemesine bağlıyor.