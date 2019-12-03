Dolar/TL sakin, enflasyon verisi ve NATO zirvesi izleniyor

Azalan oynaklıkla sakin seyreden dolar/TL bu sabah 5.75 civarında hareket ederken, piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verisi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı ve bugün başlayacak olan NATO liderler zirvesini izliyor.

Fotoğraf: Reuters

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0.7 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise ekimdeki yüzde 8.55’ten yüzde 11’e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon ekim ayında Aralık 2016’dan beri en düşük seviyesine gerilemişti.

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Böylece eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyon kasımda baz etkisinin terse dönmesiyle tekrar çift haneye yükselecek.

Öte yandan Erdoğan’ın bugün zirve için Britanya’nın başkenti Londra’ya hareketi öncesinde bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

NATO güvenlik ittifakından dört üst düzey kaynak, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı yürüttüğü askeri harekata siyasi destek isteyen Türkiye’nin bu nedenle NATO’nun Baltık ülkeleri ile Polonya’yı savunma planına onay vermediğini söylemişti.

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Bu anlaşmazlık, Türkiye’nin Suriye’de YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi operasyon nedeniyle Ankara ile Washington arasındaki sürtüşmenin de bir yansımasını oluşturuyor.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macron ve Britanya Başbakanı Boris Johnson Ankara’nın Suriye operasyonunu görüşmek için zirvede bir araya gelecek.

Diğer taraftan ABD’li senatörler Türkiye’nin S-400 alımının yaptırımla cezalandırılmamasının diğer ülkelere kötü bir örnek olacağını söyleyerek, Trump yönetimine, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması için baskı yaptı. Senato komitesi Ankara’yı cezalandırmak için ek tasarıya ilişkin oylama tarihi belirledi.

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel geçen hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen ve en yüksek 5.7910 seviyesini gören dolar/TL cuma günü 5.7455 seviyesinden kapandı. Dün yatay bir seyir izleyen ve 5.7405 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah saat 09.01’de 5.7535/5.7550 seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatte sepet bazında lira 6.0623/6.0643, avro/TL 6.3726/6.3747 seviyesinde.