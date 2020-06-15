Dolar/TL, küresel piyasalarda ikinci dalga endişesiyle baskı altında

Dolar/TL, ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlikle son iki haftadır belirgin şekilde artan küresel risk iştahının, geçen haftanın son iki günü itibariyle yerini salgında ikinci dalga endişelerine bırakmasıyla baskı altında.

Fotoğraf: DHA

Dolar/TL’de mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.7’in altına kadar sürdükten sonra, kur bir süredir 6.7-6.8 bandında dalgalanıyordu. Zaman zaman bu bant aşağı ve yukarı yönlü test edilse de kalıcı bir yön değişimi henüz olmamıştı.

Reklam

Küresel piyasalarda geçen hafta perşembe günü itibariyle sona eren risk iştahı ile birlikte dolar/TL’de de yukarı yönlü baskı başladı. Dolar/TL dönemli bir direnç olarak yakından izlenen 6.85’in üzerini geçen hafta test etti. Kur 6.8545’e kadar yükseldi ancak bu seviyede kalıcı olmadı.

Dolar/TL bu sabah saat 8:57’de 6.8160/6.8190 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında lira 7.2384/7.2425, avro/TL 7.6608/7.6666 seviyesinde işlem gördü.

Çin’de ikinci dalga

Asya borsaları ve petrol fiyatları Çin’in başkenti Pekin’de corona virüsü enfeksiyonlarından ikinci dalga endişeleriyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi sonucunda gerilerken, Çin’den gelen zayıf veri piyasalarda daha fazla baskı yarattı.

Reklam

Türkiye’de 1500’lere çıktı

Türkiye’de de tecrit önlemlerinin belirgin bir şeklilde kaldırılması sonrası yeni vaka sayısı bir süredir seyrettiği 1000’in altından pazar günü 1562’ye yükseldi. Corona virüsüne bağlı önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan itibaren günlük vaka sayısında artış trendi görülüyor.

ABD’de rekor artış

ABD’de birçok eyalet yeniden açılma sürecine girmişken, Florida ve Teksas dahil olmak üzere birçok eyalette rekor sayıda yeni vakalar ve hastaneye yatışlar bildirildi. Çin ise Pekin’de art arda ikinci günde vakalarda yüksek bir artış olduğunu açıkladı.

Satış baskısı

Küresel borsalarda son iki haftada 10 gün üst üste yaşanan yükseliş trendinin geçen hafta itibariyle yerini satış baskısına bırakması piyasalarda yeni bir dalganın mı başlayacağı yoksa bunun bir düzeltme hareketi mi olduğu sorularını gündeme getiriyor.

Piyasadaki en büyük endişe ise salgının ikinci bir dalga yaratma ihtimali. Geçen hafta ABD borsaları bir günde yüzde 5 ila 7 kayıp yaşamıştı. Bankacılar bunun beklenen bir kar realizasyonu ya da düzeltme hareketine benzemediğini yeni bir satış baskısından endişe ettiklerini söylemişlerdi.

Dolar/TL’de 6.85 üstünde kalıcı olacak mı?

Bankacılar dolar/TL’de 6.65 ile 6.85 seviyelerinin önemli teknik direnç ve destek seviyeleri olduğunu, bu seviyelerin aşılması halinde hareketlerin hızlanabileceğini ancak bunun için henüz fiyatlarda bulunmayan bir gelişme olması gerektiğini belirtiyordu. Geçen hafta 6.85 ilk kez kırıldı. Piyasalar şimdi bu seviyenin üstünde kalıcı bir seyir olup olmayacağını izleyecek.

Kısıtlayıcı kararlar

Dolar/TL’de tarihi zirveden düşüşte kısa sürede daha fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentileri ile liradaki işlemleri sınırlayıcı adımlar belirleyici konumda. Öte yandan kamunun artan döviz arzı da liradaki kayıpların benzer ülkelere göre daha sınırlı kalmasına destek oluyor. Kamunun döviz arzının geçtiğimiz yıldan nisan sonuna kadar 80 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor.

ABD ile ilişkiler

Bugün iç piyasada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısı, mayıs ayı konut satış istatistikleri ve bütçe gerçekleşmeleri takip edilecek.

Piyasada ayrıca ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’a verilen hapis cezasının ardından ABD-Türkiye ilişkilerine de daha yakından izleniyor.