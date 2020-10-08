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Yaramazlara biraz batar!

Dolar, TL karşısında tarihi zirveyi görünce ‘#neredesinYiğitBulut’ etiketi ‘TT oldu’

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında tarihi zirveye çıkara 8 liraya yaklaşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut’un iki sene önceki sözleri yeniden gündem oldu.

Serbest piyasada ABD Doları saat 15:10 itibariyle 7.92 seviyelerinde işlem görüyor.

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Twitter’da kullanıcıların açtığı ‘#NeredesinYigitBulut’ etiketinde, Bulut’un yıllar önce katıldığı bir TV programında, doların 5-6 lira seviyesine çıkacağını söyleyenlere “Felaket tellalları… Neredesiniz… Çıkın bu milletten özür dileyin…” demesi gündeme getirildi.

Fotoğraf: DHA

Twitter kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları şöyle:

Dolar 7.9’u aşarak yeni zirvede; işlemciler ‘Döviz satışı için yer kalmadı’ diyor

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