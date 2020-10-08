Dolar, TL karşısında tarihi zirveyi görünce ‘#neredesinYiğitBulut’ etiketi ‘TT oldu’

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında tarihi zirveye çıkara 8 liraya yaklaşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut’un iki sene önceki sözleri yeniden gündem oldu.
Serbest piyasada ABD Doları saat 15:10 itibariyle 7.92 seviyelerinde işlem görüyor.
Twitter’da kullanıcıların açtığı ‘#NeredesinYigitBulut’ etiketinde, Bulut’un yıllar önce katıldığı bir TV programında, doların 5-6 lira seviyesine çıkacağını söyleyenlere “Felaket tellalları… Neredesiniz… Çıkın bu milletten özür dileyin…” demesi gündeme getirildi.
Twitter kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları şöyle: