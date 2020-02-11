Dolar/TL jeopolitik endişelerle 6.05’e kadar yükseldi; kamunun desteği sürüyor

Dolar/TL 6.05’e kadar yükselerek gün içinde Mayıs 2019’da işlem gördüğü seviyeleri yakaladı. Suriye’deki gelişmeler sonrası jeopolitik endişelerin kuvvetlenmesi liradaki değer kaybında belirleyici oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılar liranın dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesine karşın kamu bankalarının da liraya desteği sürdürdüğünü belirtiyor.

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Kamunun döviz arzının yanısıra liradaki değer kaybını yavaşlatan bir diğer etken de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) getirdiği ‘swap sınırlaması.’

BDDK’nın yurt dışındaki işlemcilerin liraya erişimini kısıtlayan swap adımının da desteğiye dolar/TL cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden dün 5.9750’ye kadar gerilemişti. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dolar/TL saat 18:05’te 6.01 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL ise 6.56 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL’de bugün görülen en yüksek seviye 6.05 olurken bu seviye Mayıs 2019’dan sonra geçen hafta cuma günü görülmüştü.

Capital Economics’den Jason Tuvey Türkiye’nin Suriye’de askeri varlığının gittikçe arttığına dikkat çekerek, ‘jeopolitik tansiyonun daha da tırmanmaya devam edeceğinden endişeli’ olduklarını söyledi.

Reuters’a konuşan Londra merkezli bir işlemci ise kamu bankalarının geçen haftaki tutarlara göre azalmakla birlikte bugün liraya destek olmaya devam ettiğini söyledi.

Swap’ta gecelik faiz yüzde 75’e kadar çıktı

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıklamıştı. İlgili limit 2018 ağustos ayından itibaren yüzde 25 olarak uygulanıyordu. Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 105 milyar dolar, bu hesaplamaya göre sınırlama 10.5 milyar dolara karşılık geliyor.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri dün yüzde 75’e kadar yükseldi. Ancak gecelik faiz bu seviyelerde kalıcı olmadı. İlgili faiz 2019 ilk çeyrek sonunda kısa bir süre için yüzde 1200’e kadar çıkmıştı.

Suriye’deki gelişmeler takip ediliyor

Bankacılar piyasada yön belirleyici olarak jeopolitik gelişmeleri takip ediyor.

Suriye’de hükümet güçlerinin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hedeflerine yönelik top atışlarında dün beş asker hayatını kaybederken, beş asker de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıya angajman kuralları ile karşılık verildiğini, 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Son dönemde benzer şekilde İdlib Serakim’e Suriye rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik saldırısında da yedisi asker sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye güçlerinin geri çekilmesini, aksi halde bunu Türkiye’nin kendi imkanlarıyla sağlayacağını belirtiyor. Süreç piyasalar tarafından yakından izleniyor. Özellikle sıcak çatışma ihtimali piyasarın endişe konusu. Bu kapsamda Erdoğan’ın yarın TBMM’de yapacağı açıklamalar izlenecek.

CDS’ler de yükseldi

Ekim 2019’da 410 puanı aşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri (kredide iflas riskine karşı yapılan sigorta) ocakta 240 baz puanın da altını test etmişti. Son dönemdeki satış baskısıyla birlikte CDS’ler 280 baz puana yakın bir seyir izliyor.