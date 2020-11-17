Dolar/TL, faiz kararı öncesi kar realizasyonuyla yükseldi

Dolar/TL Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı öncesinde bazı yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle 7.80’e kadar yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

TL geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir ekonomi modeli vaadinde bulunmasının ardından daha ortodoks ekonomi politikası beklentileriyle yüzde 10 değer kazanarak 8.52’den 7.60’lı seviyelere kadar geriledi.

Reklam

Bu sabaha 7.70 seviyesinden başlayan TL öğle saatlerinde 7.80’e kadar yükseldikten sonra saat 16:38’de 7.75’ten işlem gördü.

TL’nin geçen haftaki değer kazancının ardından bu haftaki hareketi değerlendiren Albaraka Türk Ekonomisti Lütfullah Bingöl, “Yurt içi yerleşiklerin biraz daha kıymetli maden tarafında hareketli olduğunu görüyoruz, bu da dolaylı yoldan döviz talebine yol açıyor” dedi.

Bingöl, “Yabancılar Türk varlıklarını alımlarını kesip, yurt içi yerleşiklerini kıymetli madenler tarafında alıma devam edince ve buna yabancıların biraz kar satışı yapması da eklenince hafif yukarı yönlü bir hareket oldu. Ancak çok önemli bir hareket olarak görmüyoruz biz bunu. PPK toplantısı öncesi bir konsolidasyon olarak görüyoruz sadece” diye konuştu.

Reklam

TL geçen hafta başlangıçta MB başkanının görevden alınması ve Hazine ve Maliye bakanının istifa etmesiyle değer kazanmıştı. Reuters anketine göre, MB’nin bu hafta politika faizini keskin bir şekilde yüzde 15’e yükseltmesi bekleniyor.