Dolar/TL, Eylül 2018 zirvelerinde ‘corona’ baskısı altında

Dolar/TL Eylül 2018’den beri yeni en yüksek seviye olan 6.4490’ı gördükten sonra bu sabah 6.43 seviyesinde. Küresel piyasalarda devam eden riskten kaşış lira ve lira cinsi yatırım araçlarında baskı kurmayı sürdürüyor.

Fotoğraf: Reuters

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen corona virüsünün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle BIST-100 endeksi dün günü yüzde 8’in üzerinde kayıpla tamamladı. ABD borsalarındaki düşüş ise yüzde 12-13 seviyesinde kaydedildi.

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Dolar/TL ‘corona’ endişeleriyle geçen haftaya 6.10 seviyesinden başlamış, oldukça dalgalı bir seyrin ardından dün 6.40’a yükselmişti. Lira küresel piyasalarda devam eden satış baskısı ile bu sabah ise saat 08:19’da 6.4205/6.4275 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında lira 6.7967/6.8064, avro/TL 7.1730/7.1887 seviyesindeydi.

Liradaki değer kaybı benzer ülke para birimlerinden daha sınırlı seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşle gelen riskten kaçış bütçeleri yeraltı zenginliklerine daha bağımlı ekonomileri daha kötü etkiliyor.

Erdoğan açıklayacak

Türkiye’de ‘corona’ tanısı konulanların sayısı dün 47’ye ulaşırken, ülke genelinde tedbirler bir kez daha artırıldı. Türkiye’de geçen hafta ilk vakanın görülmesinin ardından eğitime ara verilmesi ile başlayan tedbirler uçuş yasakları ve benzeri adımlarda devam etmişti. Salgın nedeniyle dün altı ülkeye daha uçuş yasağı getirildi.

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Bugün itibariyle vatandaşların toplu halde halde bulunduğu alanların faaliyetleri de kısıtlandı. Tiyatro, sinema, konser, düğün salonu, kahvehane, internet kafe birçok faaliyet Türkiye genelinde yasaklandı veya sınırlandırıldı.

İnsanların daha az temas ile yaşamaya yönelmesi ve hükümetin de benzer yöndeki kısıtlamaları ekonomik etkisi nedeniyle piyasalarda yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ekonomi yönetiminin bu kapsamda alacağı tedbirlere odaklanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çarşamba günü ‘corona’ ile mücadeleye yönelik kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. Toplantı sonrasında ise atılması gereken adımlarla ilgili bilgilendirme yapacak.