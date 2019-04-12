Dolar/TL ‘ekonomi dışı’ şoklarla 6.20-6.30 seviyelerini yıl sonu gelmeden de görebilir

HİLAL SARI

Dolar/TL, ekonomik kırılganlıkların yanısıra İstanbul seçimine ilişkin belirsizlik ve S-400 gerilimi gibi ‘ekonomi dışı’ unsurların yarattığı şok etkisiyle 6.20-6.30 düzeylerini yıl sonu gelmeden de görebilir.

Fotoğraf: Reuters

Diken’in sorularını yanıtlayan Spinn Danışmanlık Başekonomisti Özlem Derici Şengül, Türkiye’nin temel kırılganlıklarıyla zaten yükselmesi beklenen dolar/TL’de şimdiden 5.80’lerin görüldüğünü ve bunun beklediklerinden daha hızlı bir yükseliş seyri olduğunu belirterek “Bu hızla, şoklara neden olan ‘ekonomi dışı’ gerilimler çözülmedikçe 6.20-6.30 düzeylerinin yıl sonundan önce de görebiliriz” dedi.

Reklam

Dolardaki ani güçlenişin en önemli iki sebebinin seçime ilişkin belirsizlik ve ABD ile yaşanan S-400 gerilimi olduğunu vurgulayan Derici Şengül şöyle konuştu: “Genel olarak biraz seçim belirsizliği, biraz yurt dışı, reform paketiyle ilgili daha fazla bilgi ihtiyacı, hepsi bir araya gelip tansiyonu yükseltiyor.”

Gelişen ülkelere sermaye akışının zaten hızlı olmadığı ve giderek yavaşladığı bir ortamda, bir de ekonomi dışı unsurların eklenmesinin doları yükselttiğine işaret eden Derici Şengül şu değerlendirmeleri yaptı:

Seçim belirsizliği ve S-400 en önemli iki etken

“Orta vadede kur yukarı yönlü hareket edecek. Çünkü zaten genel olarak Türkiye’nin kırılganlıkları geride kalmış değildi. Cari açık düşse de, enflasyon düşme eğiliminde de olsa, gelişen piyasalara sermaye akışı hızlı değil, yavaşlıyor. O taraftan çok ciddi bir yardım almıyoruz. Ekonomi dışı unsurlar geliyor bir de üzerine. En önemlisi de ABD ile ilişkiler S-400. Ve ikincisi yurtiçi seçim belirsizliği, kaç gün geçmesine rağmen karar verilmemesi yatırımcıyı tedirgin eden en önemli ikinci unsur. Bunlar hem yabancının Türkiye’de pozisyonlarını kapamasına, hem de yurtiçindeki yerleşiklerin liradan kaçıp dolar talebi yaratmasına neden oluyor. Hepsi birleşince de hem borsa hem kurda bir bozulma gördük. “

Reklam

Türkiye’nin risk primi (CDS) kurdan sonra baktığımız yer ve 440’ı geçti

Bu sabah kur en düşük 5.7299, en yüksek 5.82’yi gördü. Lira bu hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren 5 yıllık CDS’ler IHS Markit verilerine göre, dünkü kapanışa kıyasla 13 baz puan artışla 448 baz puana yükseldi. Derici Şengül de bu konuya dikkat çekti ve CDS’lerin kur dışında izledikleri en önemli ikinci gösterge olduğunu belirterek şunları söyledi:

Kurdan sonra izlediğimiz en önemli bir diğer gösterge ise Türkiye’nin risk primi CDS’lerimiz. Şu anda 440’ı geçmiş durumda günlük yüzde CDS’ler risk primi seçim öncesi seviyelere geldi tekrar. Oradan da şunu anlıyoruz, korunma amaçlı daha yüksek prim bekliyor yatırımcılar. O taraftaki yükseliş en çok takip ettiğimiz gösterge. Çünkü o biraz daha alarm niteliğinde oluyor.

Dolar/TL’nin orta vade görünümüne ilişkin, bu tedirginlikler çözülürse gevşeme yaşayacağımızı düşünüyorum. Cari açık ve enflasyon gibi ekonomik kırılganlıklara istinaden, ekonomi dışı unsurların da etkisiyle 5.80 gibi seviyeleri şimdiden görüyoruz. Bun seviyelere kademeli olarak gelineceği öngörülüyordu zaten fakat kurda şok etkileriyle biraz hızlı görüyoruz. O şokların ortadan kalkmasıyla geri gelebilir ancak. Yıl sonuna 6.20-6.30 seviyelerini bekliyorduk. Bu hızla o düzeyleri daha önce de görebiliriz.”

Seçim sonrası haftadaki satışlar ‘gaza gelip’ dolara koşanlardan geldi

Seçimden sonraki haftada ilk kez yurt içindeki yerleşiklerin döviz mevduatlarının azalmasına ilişkin ise Derici Şengül şu değerlendirmeyi yaptı: “Seçim öncesinde çok afaki beklentiler vardı, dedikodu niteliğinde kurda ciddi yükseliş ihtimalinden bahsediliyordu. Gaza gelip bu beklentiyle dolar aldılar ama görüldü ki o kadar şiddetli değil satışa geçtiler. Ama o saçma seviyelerin seçimin hemen ardından görülmeyeceğini biz zaten beklemiyorduk.”