Dolar/TL, dünkü IMF iyimserliğinin adından yeniden 6.7 civarında

Dolar/TL corona virüsü kaynaklı sert satış baskılarının ardından ekonomiye yeni döviz girdisi yaratabileceği beklentisini artıran Uluslararası Para Fonu (IMF) açıklamasıyla 6.6’ya doğru geriledikten sonra bu sabah yeniden 6.7 civarında işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters

IMF Başkanı Kristalian Georgieva, IMF olarak dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemişti. Georgieva, “Aslında Türkiye dahil tüm üyelerimizle çok yapıcı ilişkilerimiz var” demişti.

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Dolar/TL bu açıklama öncesi işlem gördüğü 6.74’lü seviyelerden dün 6.62’ye kadar geriledi. İlk tepkinin ardından ise dün yeniden 6.65’in üzerini gördü. Dolar/TL bu hafta 6.7930’a kadar yükselerek kur krizinin de yaşandığı Ağustos 2018 seviyelerini test etmişti.

Dolar/TL bu sabah saat 09:35’te 6.68/6.70 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar, Fed’in küçük şirketler için açıkladığı devasa büyüklükte yeni bir borç verme programının etkisiyle ve ‘corona’ enfeksiyonlarında yavaşlama belirtilerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla haftayı ekside bitirmeye hazırlanıyor.

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ABD ve Avrupa genelindeki birçok borsanın Paskalya tatilinden dolayı kapalı olmasıyla bugün işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Risk iştahı, ABD ve Avrupa’da virüsün en fazla görüldüğü bölgelerde yavaşladığına yönelik geçici işaretlerin etkisiyle bu hafta toparlandı ancak bazı analistler temkinli kalmaya devam ediyor.

MB rezervleri sert geriliyor

MB’nin toplam rezervleri önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan beri 18.3 milyar dolar düşüşle 89.6 milyar dolara geriledi; rezervlerde geçen haftaki düşüş 5.9 milyar dolar oldu.

‘IMF kaynaklı bir kaynak görülmüyor’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Lirada IMF kaynaklı bir iyimserlik yaşadık ancak etki zayıf. Bunun yanında Fed’in yeni genişlemeci adımları çok kuvvetli. Bugün ise tatiller nedeniyle hacimler oldukça zayıf kalacaktır. Türkiye ekonomisinin küresel birçok örneği gibi IMF, Dünya Bankası ya da doğrudan Fed kaynaklı bir döviz finansmanı sağlaması büyük avantaj getirecektir” dedi ve ekledi:

“Türkiye’ye gelebilecek milyarlarca dolarlık bir kaynak izolasyonun had safhada olduğu harcamaların arttığı bir dönemde finansman endişelerini hızla giderecektir. Bunun yanında zamanını henüz tam kestiremesek de virüs sonrasında da oldukça hızlı bir toprlanmanın finanse edilmesi anlamına gelebilir. Hükümetin yorumlarından anladığımız kadarıyla ise IMF kaynaklı kısa vadede bir kaynak öngörülmüyor.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son olarak mart ayı ortasında ilgili bir soruya, “Türkiye’de IMF’lik durum söz konusu değil” yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu birçok siyasi bugüne kadarki birçok açıklamalarında IMF kaynaklı finansman istemediklerini belirtiyor.

Ancak Erdoğan geçen ay sonunda swap anlaşmalarının G20 ülkelerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısı yaptı.

Fed mart ayı ortasından beri dolara yönelik talebin küresel bazda aşırı artış göstermesi sonrasında birçok büyük merkez bankası ile var olan swap anlaşmalarını dokuz ülke ile daha genişletmişti.

Türkiye ve Rusya IMF’den yardım isteyen ülkeler arasında yer almayan nadir ülkeler. MB ile Fed arasında da Türkiye’nin çağrısına karşın mevcut bir swap anlaşması bulunmuyor.

BIST-100 endeksi dün IMF açıklaması sonrası hızlanan yükselişle günü yüzde 2.8 yükselişle tamamladı, bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6.6 oldu.