Dolar/TL dalgalanmanın ardından 8’de; bankacılar harekete açıklama bulamadı

Dolar/TL ekonomide Berat Albayrak’ın istifasıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da destekleyeceğini açıkladığı ekonomi, hukuk politikalarında yaşanacak değişim beklentileriyle gerilediği 7.5’li seviyelerden yeniden 8 civarına yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsündeki artış trendine karşın aşılara ilişkin olumlu haberler küresel piyasaları destekliyor. İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği ile siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor.

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Bankacılara göre, bu yıl 32 milyar dolar döviz alan ve dolar/TL’deki son düşüşü de dövizde yeni alım için fırsat olarak değerlendiren lokallerin yüksek enflasyon başta olmak üzere henüz liraya belirgin dönüşü görülmüyor.

Buna tek istisna dün 8.05 seviyelerinden gelen lokal döviz satışları oldu. Tutarlar bankacılara göre henüz yüksek değil ancak trend açısından önemli.

Ekonomide daha ana akım politikalara doğru yaşanan değişim beklentisiyle yabancı yatırımcılar, bazı alanlarda neredeyse sıfıra kadar indirdikleri Türkiye pozisyonlarını son iki haftada belirgin artırmayı sürdürüyor.

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Buna karşın 225 milyar dolarla döviz ve altın varlıklarını tarihi zirvede tutan lokal yatırımcıların henüz liraya belirgin bir geçişi olmaması kurdaki düşüşleri sınırlıyor.

Bankacıların Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 9-13 Kasım haftasında 1 milyar doları portföy girişi olmak üzere 5 milyar dolar civarında yabancı girişi yaşandı.

Dolar/TL bu dönemde 8.58 zirvesinden 7.5’e kadar gerilese de, bu hafta itibarıyla lirada değer kayıpları yeniden görülmeye başlandı. Bankacılar lokallerin de döviz satışına katılması halinde geçen hafta kurun 7.3 ve/veya 7 seviyelerinin görülebileceğini düşünüyordu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi.

‘Mantıklı açıklamamız bulunmuyor‘

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, şöyle konuştu: “Küresel piyasalardaki risk iştahı tüm hızı ile devam ederken maalesef içeride yerel varlıklar pozitif tarafta kalma eğilimini son iki haftanın aksine volatilite artışı destekli gerçekleştiriyor. Hisse senetleri ve tahviller global eğilim ekseninde hareket ederken, liraya son iki günde sergilediği negatif ayrışmaya mantıklı hiçbir açıklamamız bulunmuyor.”

Gödek şöyle devam etti: “Dolar/TL paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Günlük grafikte 7.93-7.73 seviyeleri destek, 8.06-8.20 ise direnç olarak izlenebilir.”

Dolar/TL 7.5 seviyesinde başlayan yükseliş dün 8.05’e kadar ulaştı. Kur saat 08:36’da 7.9950/8.0100, avro/TL 9.5168/9.5355, sepet bazında TL 8.7557/8.7728 seviyesindeydi.

Siyaset izleniyor

Ekonomi yönetiminde iki hafta önce yapılan değişiklikten sonra hukuk alanında yeni reformlar başlatılacağını gündeme getiren Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında, “Önümüzdeki aylarda hukuk devleti kimliğini güçlendirmek için etkin yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından Arınç’ın yaptığı açıklamalar yeni dönemde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimlerin serbest bırakılacağı yorumlarına yol açmıştı. Ancak hem Erdoğan hem de bugün MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bu beklentiler reddedildi. Beklentileri dile getiren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç gelişmelerin ardından dün istifa etti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve yargı reformları için Pazartesi günü bir araya geldi. Piyasalar iki bakanın bu hafta da iş dünyasını dinlemesinin ardından atacağı adımları da izliyor.

Yabancı yatırımcı

Yabancı yatırımcılar Hazine’nin lira cinsi borçlanma piyasasındaki payını birkaç yılda yüzde 20-25 seviyesinden yüzde 3’lere doğru azalttı.

Bu düşüşte doğru para politikasının uygulanmasına ilişkin endişeler rezerv satışları ve güven belirleyici oldu.

Bankacılar yabancıların daha çok yatırım yaptığı 10 yıllık gösterge tahvil ihraçlarının devam etmesi ile birlikte yüzde 3 seviyesindeki payın artmasını da bekliyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, şu değerlendirmeyi yaptı: “Swap sınırlamalarının azaltılsa da devam etmesi nedeniyle Londra’da lira faizi yüzde 10.5 civarında seyrediyor. Dolayısıyla yüzde 15 faiz likiditeyi Türkiye dışında Londra’da lira lehine değerlendirmek isteyen yatırımcı için hala düşük. Burada bir değişim TL’de olumlu seyir getirebilir. Eurobond ile Hazine’nin 2.25 milyar dolar borçlanması önemli, bu maliyetten bir ay önce borçlanamazdı. Döviz girişinin devam edeceğini gösteren her şey lira pozitif olur. Siyaset ve küresel gelişmeler de önemini korumaya devam edecek.”