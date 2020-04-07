Dolar/TL ‘corona’ baskısıyla Ağustos 2018 zirvesinde

Corona virüsü kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle birlikte dolar/TL de kur krizinin de yaşandığı Ağustos 2018 döneminde görülen seviyelerde baskı altında.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL gece saatlerinde 6.7920’ye yükseldikten sonra bu sabah saat 09:20’de 6.76/6.7700 seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar/TL 6 seviyesinin altından sert bir yükselişle 6.60’ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38’e kadar gerilemişti. Liradaki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.

Kurda geçen hafta satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri ve dolara kuvvetli yönelim satış baskında belirleyici konumda.

Küresel piyasalarda ‘corona’ kaynaklı gelişmeler iç piyasada ise Merkez Bankası’nın (MB) daha önce eşi görülmemiş hızda tahvil alımları ve Hazine ihaleleri izleniyor.

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‘Corona’ krizinin ABD’nin New York kentinde ivme kaybettiğine ve Avrupa’da ise azaldığına dair geçici işaretlerin desteğiyle piyasalar bu sabaha da dün olduğu gibi iyimser bir seyirle başladı. Bu iyimserlik aralarında liranın da yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde değer kayıplarını sınırlı da olsa azalttı. ABD borsaları dün günü yüzde 7 üzerinde kazançla tamamladı.

Birçok yatırımcı pandemide zirve işaretleri arıyor, ancak bazı analistler daha önce bilinmeyen virüsün öngörülemez doğası göz önüne alındığında oynaklık konusunda uyarıyor.

Yılbaşından beri bakıldığında ise lira dolar karşısında yüzde 13 değer kaybı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara pozitif ayrışıyor. Aynı dönemde rand yüzde 25, real yüzde 24, peso yüzde 23, ruble yüzde 19 değer kaybı yaşıyor.

Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyor Geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aşan kamunun döviz arzı bu yıl da 20 milyar doları aşmış durumda. İlgili veriler gecikmeli olarak hesaplanabiliyor ancak bankacılar perşembe günü açıklanacak geçen haftaya ait MB rezerv verilerinde sert düşüşler bekliyor.

MB ilk önlemlerini açıkladığında 5 milyar doları zorunlu karşılıktan serbest bıraktığı tutar olmak üzere rezervlerinde 1 haftada 104 milyar dolardan 93.5 milyar dolara düşüş yaşamıştı. İlk etki ardından rezervler sınırlı yükseldi.