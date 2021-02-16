Dolar/TL Ağustos 2020’den beri en düşük seviyede: Döviz hesapları takip ediliyor

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söylemi ve küresel risk iştahındaki canlı seyirle Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.95’in altında işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL haftaya 7.02 civarında başladıktan sonra dün ve bu sabah itibarıyla aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kur bu sabah en düşük 6.9450’ye kadar geriledikten sonra saat 8:23’te 6.9455/6.9600, avro/TL 8.4308/8.4491, sepet bazında TL 7.6881/7.7045 düzeyinde bulunuyor.

Reklam

En son 5 Ağustos 2020’de bu seviyelerde işlem gören dolar/TL’de 6.98 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte Temmuz 2020’de uzun bir süre yatay seyir görülen 6.85 seviyesi takip edilecek.

Bankacılar, 6.85 seviyesinin lokallerin döviz ve altın birikimlerini yoğun bir şekilde oluşturduğu seviyeler olduğu için önemine dikkat çekiyor.

Dolar/TL Haziran-Temmuz 2020 döneminde kamu rezerv satışlarıyla 6.85 seviyesinde neredeyse iki ay askıda kalmış, lokaller bu dönemde büyük bir bölümü altın olmak üzere döviz cinsi varlıklarını yaklaşık 15 milyar dolar artırmıştı. Lokallerin bu seviyeden alım yaptıkları döviz cinsi varlıklarını önümüzdeki dönemde TL’ye çevirip çevirmeyecekleri piyasada yakından izleniyor.

Reklam

MB’nin döviz alım ihalelerine başlamak için ‘dedolarizasyonu’ bir ön şart olarak belirlediği için de süreç ayrıca yakından takip ediliyor.

TL, dolar karşısında ekonomi yönetimindeki kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık yüzde 21 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi dört yılda yaşanan yüzde 60’ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi. Kasımdan beri bakıldığında benzer gelişmekte olan para birimlerinde dolar karşısında yüzde 5-yüzde7 arasında değer kazancı yaşanıyor.