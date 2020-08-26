Dolar/TL, ABD’li bankanın tavsiyesi sonrası geriledi

Dolar/TL dün yeni tarihi zirveye yükselmesinin ardından ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın döviz stratejisi raporunda ‘dolar sat TL al’ tavsiyesi sonrasında 7.34 seviyesine kadar geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre, JP Morgan’ın notunda teknik analize dayalı ‘al’ tavsiyesi ve “Strateji: 7.3975’ten bir birim sattık, hedefler 6.78 ve 5.5, stop 7.65’te” ifadesi yer aldı.

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Merkez Bankası’nın ‘örtülü faiz artışı’ ve diğer sıkılaştırma adımlarıyla beraber fonlama maliyeti artarken, dün yeni tarihi zirveyi gören dolar/TL bu sabah güne 7.40 seviyesinin hemen altında başladı.

Dün 7.4070 ile yeni tarihi zirveye yükselen dolar/TL, saat 14:40’ta 7.36’dan işlem görüyor.