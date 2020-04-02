Dolar/TL, ABD kaynaklı ‘corona’ baskısıyla 6.71’in üstünü gördü

Dolar/TL corona virüsü kaynaklı güçlenen satış baskısıyla 6.71’in üstüne çıkarak Eylül 2018’den beri yeni zirvelerini gördü. Kur işlemlerin bir miktar hacim kazanmasıyla gördüğü zirvelerden gerileyerek 6.65’e kadar geriledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği uyarılarının ardından yatırımcılar güvenli liman dolara ve tahvillere yöneldi.

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ABD hisseleri dün sert düşüş gösterdi. Dow Jones , S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde dün düşüş yüzde 4.5 civarında oldu.

Beyaz Saray sağlık uzmanları, ABD’lilerin evde kalma kurallarını takip etmemesi halinde 100 bin ile 240 bin arasında insanın hayatını kaybedeceğini öngörüyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün yüzde 0.53 yükseldikten sonra bugün 99.588 seviyesinde yatay seyretti.

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Dolara yönelik kuvvetli eğilim gelişmekte olan ülkele para birimleri geneline de belirgin satış basksı getirtdi.

‘Corona’ gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılması ve bu ülkelerin sınırlı sağlık kapasiteleri nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zor olacağı endişeleriyle gelişmekte olan para birimleri değer kaybetti.

Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60’ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38’e kadar gerilemişti. Liradaki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.

Kur geçen haftayı 6.45’li seviyelere yükselerek tamamladı. Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış basksında belirleyici konumda.

Dolar/TL bu sabah 6.7120’ye kadar yükselerek Eylül 2018’den beri yeni zirvesini gördü.

Bugün dış piyasalarda ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaş başvuruları takip edilecek. Başvurular geçen hafta açıklanan veride 3 milyonu aşarak tarihi zirveye yükselmişti.