Dolar/TL, ABD etkisiyle 7.5’e yaklaştı; enflasyon sonrası faiz beklentisi arttı

Dolar/TL son birkaç haftada 6.90-7.4915 arasında oldukça dalgalı bir seyir izlerken ABD tahvil getirilerinin yüzde 1.4’lü seviyelerden yeniden yüzde 1.5’e doğru yükselişe geçmesi ile kur yeniden 7.5’e doğru baskı altında.

Fotoğraf: Reuters

Piyasalarda bugün Merkez Bankası’nın (MB) şubat ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesi, haftalık rezerv, para banka ve menkul kıymet istatistikleri ile şubat ayı reel efektif döviz kuru takip edilecek.

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Tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken enflasyonda yükselişin nisan ayına kadar sürecek olması nedeniyle her geçen gün Merkez Bankası’ndan yeni faiz artışı beklentileri de kuvvetleniyor.

MB ocak ayında enflasyon raporunda paylaştığı tahmin ve grafiklerden enflasyonun nisan ayında yüzde 16 civarında zirve yaptıktan sonra yıl sonunda yüzde 9.4’e gerileyeceğini öngörüyor. MB’nin paylaştığı grafiklerden nisanda enflasyonun gidebileceği en yüksek seviyenin yüzde 17.5 civarında olduğunu biliniyor.

‘Tepki vermeye yaklaşmış olabilir’

Ekonomistler şubatta yüzde 15.61 olan yıllık enflasyonun mart ve nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşması nedeniyle MB’nin de politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyor.

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MB’den sunum

Banka dün yatırımcılarla da bir dizi toplantı düzenleyerek, para politikalarına ilişkin söylemlerinde son faiz kararındaki metinleri tekrar etti.

MB sunumunda şu ifadeler kullanıldı: “2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası kararlılıkla uzun müddet sürdürülecek… Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak.”

140 baz puan

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyor. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dolarizasyon sürecini tersine çevirecek bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

MB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ile piyasa tahmini sırasıyla yüzde 9.4 ve yüzde 10.9, piyasalar enflasyonu düşürecek yeni adım gelmemesi halinde yıl sonu tahminlerinin daha da yukarı revize edilebileceğini belirtiyor.

TL’deki yeni değer kayıplarının sınırlı kalmasına rağmen emtia fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon ayrıca baskı altında.

Dolar/TL saat 08:40’ta 7.4550/7.4700 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL 8.9892/9.0081, sepet bazında TL ise 8.2217/8.2388 düzeyinde bulunuyor.

Bankacılar yabancı giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyor.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan piyasanın gündemine son günlerde HDP’nin kapatılması ve seçim sisteminde yapılabilecek değişiklikler de girdi.