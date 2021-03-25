Dolar/TL 8’in altında dalgalı: Yabancıların talebini lokallerin satışı dengeliyor

Yabancı yatırımcılar Türk varlıklarını pazartesi ve salı günü azaltması sırasında oluşan döviz talebi, lokallerin döviz satışlarıyla dengelendi. Piyasalardaki sert kayıplar yerini oldukça sınırlı kazançlara bırakırken, dolar/TL 8’in altında dalgalı seyrediyor.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılar, 230 milyar dolarla Merkez Bankası rezervlerinden bile yüksek bir döviz ve altın cinsi varlığa sahip olan yurt içindeki banka müşterilerinin döviz satışlarının, yabancı çıkışını dengeleyecek boyutta olduğuna dikkat çekiyor.

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Piyasalarda pazartesi ve salı günü yaşanan sert satış baskısı çarşamba günü itibariyle durdu. Borsa dün iki günlük kayıp ardından günü yüzde 2 yükseliş ile günü tamamladı. Risk algısını gösteren CDS 315 seviyesinden 475 baz puana kadar yükseldikten sonra 450 civarında dalgalandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde ise yüzde 14 seviyesinden başlayan yükseliş yüzde 19’u aştıktan sonra dün yüzde 18 civarına geriledi. Londra swap getirileri yüzde 1400’ü test ettikten sonra yüzde 50’ye kadar geriledi.

‘Lokaller 8 üstünde aktif’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi Reuters’a şöyle konuştu: “Kısa vadede MB başkan değişikliğinin ilk fiyatlamaları tamamlanmış gibi görünüyor. Henüz tüm endişe bitti diyemeyiz ancak dün yabancı yatırımcıların sanayi şirketlerinde alım öneren raporlar da gördük. En düşük seviyelerden alım yapma eğilimi bize ilk büyük tepkinin bittiğini düşündürüyor. Lokaller kurda 8 üzerinde satış yönünde oldukça aktif.”

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İşlemci şöyle devam etti: “Lokal yatırımcı açısından bakarsak ay sonunda mevduat getirilerine uygulanan vergi avantajı sona erecek. Dövizdeki ani yükselişle bir araya geldiğinde bir kısım lokal yatırımcının dövizden TL’ye geçip yüzde 20 üzerinde net getiriyle mevduat yapabilme fırsatı oluştu. Lokallerin bunu bir fırsat olarak görüp değerlendirdiğini düşünüyoruz. Bu trendin devam edip etmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Kabine değişikliği ve corona virüsündeki yayılım ve aşılama da izlenecek.”

Yabancılar sert azalttı

Uzmanlar, MB başkan değişiminin zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilite yerine soru işaretleri ve güven endişelerini getirirken, yabancı yatırımcılar artan risklere dikkat çekerek TL varlıklardaki payını sert azalttı.

Yabancıların yaklaşık 20 milyar dolar giriş yaptığı Kasım 2020 başından geçen haftaya kadar döviz varlıklarını azaltmayı tercih etmeyen lokal yatırımcılar ise pazartesi günü 7.6 milyar dolar döviz satışı yaptı. Bankacılar lokal döviz satışının pazartesi günü kadar olmasa da salı ve çarşamba dün de devam ettiğini belirtiyor.

Uzak durmayı öneriyorlar

Birçok yatırımcı Türkiye’de ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı önerirken şu an için oldukça azınlıktaki bazı yatırımcılar ise oluşan yeni fiyatlamaların fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.

Ekonomi yönetiminin pazartesi günü yaptığı açıklamalar piyasa tepkisini sınırlamaya yetmemişti. Ekonomi yönetimi ‘serbest piyasa mekanizmasından uzaklaşılmayacağını’ söylemişti. Açıklamaların uygulamalara da yansımasıyla MB’de başkan değişikliğinin üzerinden üç gün geçmesi ardından endişelerin fiyatlamalara yansıması azalmış görünüyor.

Kabine revizyonu

Piyasalarda bir kabine revizyonu olup olmayacağı da ekonomi politikalarında nasıl bir anlayış olacağını anlamak için takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir” söylemi ardından piyasalar kısa sürede bir kabine revizyonu bekliyor.

Piyasalar dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP kongresindeki açıklamalarını da takip etti. Yastık altı varlıkları finansal sisteme kazandırma çağrısı yapan Erdoğan piyasalardaki son dalgalanmanın Türkiye’nin ekonominin temellerini, gerçek dinamiklerini yansıtmadığını söyledi.

İşlemcilere göre TL’de bu haftaki üç işlem gününde de, geçmiş dönemde görülen rezerv satışı gibi piyasa kuralları dışında bir uygulama ya da fiyatlama görülmedi. Yine de önümüzdeki dönemde yabancıların Türkiye piyasalarındaki payını artırmayacağı bir senaryoda yaşanacak piyasa tepkisine ekonomi yönetiminin nasıl yanıt vereceği de önemli bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Bazı yatırımcılar Türkiye’nin ödemeler dengesi krizi ile karşı karşıya kalacağını düşünüyor. S&P dün “Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonundaki kırılganlık son yaşanan olaylarla daha da artabilir” dedi.

Bugün iç piyasada MB’nin PPK özetleri ve haftalık verileri izlenecek. Ancak her iki gelişme de başkan değişimi öncesi dönemi yansıtması nedeniyle piyasa tepkisi beklenmiyor.