Dolar/TL 7.4’e doğru düşüşte: Merkez’in faiz kararı yön belirleyici olarak izleniyor

Dolar/TL, hafta boyunca 7.5’in hemen altında yatay bir seyir izledikten sonra, dün Türkiye piyasalarının kapanışı itibarıyla artan küresel risk iştahı ile 7.4’e doğru düşüşte.

Fotoğraf: Reuters

Piyasa yön belirleyici olarak bugün saat 14:00’te açıklanacak Merkez Bankası (MB) faiz kararına odaklandı.

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Asya borsaları, yatırımcıların yeni göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden’dan Covid-19 salgınının yarattığı tahribatı toparlamak için daha fazla ekonomik destek adımı beklemeleriyle, ABD piyasalarını izleyerek yeni rekor seviyelere yükseldi.

Küresel piyasalarda dolar Biden yönetimi döneminde devasa büyüklükteki mali destek paketinin büyümeyi destekleyeceği iyimserliğinin, güvenli liman para birimlerine olan talebi düşürmesiyle başlıca para birimleri karşısında değer kaybını sürdürüyor.

Dolar/TL dün günü 7.47 civarında tamamladıktan sonra gece saatlerinde 7.4’ün altına kadar geriledi. Kur bu sabah saat 09:15’te 7.40 seviyesinde.

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MB’den genel beklenti, ve Aralık 2020’de dezenflasyonu sağlamak adına yaptığı toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri yüzde 17’de sabit tutacağı şeklinde.

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15’i Ocak ayında politika faizinin sabit tutulmasını, beşi ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi şu değerlendirmeyi yaptı: “MB fiyatlamalarına baktığımızda bugün için yeni bir faiz artırımının piyasada fiyatlandığını söyleyemeyiz. Mevcut konjonktürde faizin yabancı yatırımcılar için yüzde 5 ile yeterli ve benzer ülkelerin üzerinde bir reel faiz verdiğini görüyoruz. Dolarizasyondan dönüş ise başlamış değil. Belki bu açıdan bazı piyasa oyuncuları yeni artış bekleyebilir. Ancak siyasi söylemler ve piyasa fiyatlamalar düşünüldüğünde sürpriz olur ve TL’de belirgin bir değer kazancı getirebilir.”

Reuters anketine göre MB’nin yılın ikinci yarısı itibariyle ise faiz indirimlerine başlaması ve 375 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor.

İstanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “İki ay daha para politikası sıkı kalsa, manşet enflasyon kışın yükselmeye devam etse dahi, dışardan gelen para sayesinde dolar/TL 7-7.3 bandına gelir, bizim vatandaş da bir miktar döviz bozar. Bu hesabı TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın kolaylıkla Erdoğan’a izah edeceğini düşünürüz. Dolayısıyla Mart toplantısına kadar faiz indirimi beklemiyoruz” dedi.

Yeşilada şöyle devam etti: “Dolar/TL’de 7.3 hedefimizi koruyoruz, MB’nin pas geçeceği varsayımı ile, uzun vadeli DİBS’te alım bekliyoruz. CDS ve eurobondlarda bir miktar prim potansiyeli var.”

Mart ortasında ise ABD ve Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’lere yönelik pazarlıkların başlayabileceğini, olumsuz senaryoda dolar/TL’nin 10’a kadar yükselme ihtimali bulunduğunu da belirtti.

Yabancı yatırımcılar tarafından TL’ye yönelik öneriler sürerken lokal yatırımcılarda ise dolarizasyondan dönüş için bir sinyal henüz görülmüş değil.

TCMB’nin son iki yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediyor.