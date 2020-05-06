Dolar/TL 7.15’in üstünde: ‘Eksi’ rezerv baskı yaratıyor; gözler Albayrak’ın görüşmesinde

Dolar/TL corona virüsü döneminde baskı altında kalmayı sürdürerek Ağustos 2018’de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaştı. Lirada son birkaç günde belirginleşen değer kaybı bugün de benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrışmayla devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Son birkaç haftada petrol fiyatlarındaki düşüşün durması ve rezervlerdeki hızlı kayıplara ilişkin soru işaretleri nedeniyle lirada değer kaybı hızlandı.

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Türk lirası yılbaşından beri dün itibarıyla yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti. Bugün değer kaybı yüzde 1.5’e yaklaşırken benzer para birimlerinde yüzde 0.5-0.6 civarında değer kaybı yaşanıyor.

Dolar/TL en son 13 Ağustos 2018’de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye de oldukça yaklaşmış durumda. Dolar/TL bugün 7.1660’a kadar yükseldikten sonra saat 12:25’de 7.16 seviyesinde işlem görüyor.

Soru işaretleri arttı

Dolar/TL’de yükseliş ‘corona’ döneminde belirginleşse de benzer ülkelere göre petrol fiyatları ve kamunun ilk çeyrekte 30 milyar doları bulan döviz arzı nedeniyle sınırlı kalmıştı. Kamunun döviz arzının sadece ilk çeyrekte geçen yılki tutarı aşması ise Merkez Bankası rezervlerine ilişkin soru işaretlerini artırmış durumda.

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Eksiye düştü

Bankacıların hesaplamalarına göre MB’nin kendisine ait döviz rezervleri geçen hafta itibarıyla eksiye geçti. Ancak düzenlemelerle artan takaslar nedeniyle bu kaybın tamamı MB brüt rezervlerine yansımadı. MB’nin toplam rezervleri şubat sonundan beri 21.4 milyar dolar düşüşle 86.5 milyar dolara geriledi.

Bankacılar MB rezervlerinin ‘çok hızlı’ azaldığını bunun da lirada yeni bir satış baskısı getirdiğini belirtirken, MB Başkanı Murat Uysal ise geçen hafta rezervlerdeki düşüşün geçici ve içinden geçilen dönemde doğal olduğunu söyledi.

MB rezervlerindeki düşüşle birlikte Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı piyasada yakından takip ediliyor.

IMF istenmiyor

Siyasiler IMF’den swap (takas) ya da krediyle sağlanacak bir kaynağı reddederken, ticaret yapılan G20 ülkeleri kaynaklı swap benzeri adımlarla finansmana ise sıcak bakıyor. Ancak henüz Türkiye salgın döneminde swap ya da benzer anlaşma sağlamış değil.

Piyasalarda Türkiye’ye yönelik kısa vadeli dış finansman ihtiyaçlarını garantileyecek yeni bir kaynağın fiyatlamaları da ‘baştan aşağı değiştirebileceği’ öngörülüyor.

Liradaki bugün ve geçtiğimiz günlerdeki değer kaybında belirleyici olan ise bu finansmanın henüz sağlanamamış ya da tercih edilmiyor olması endişesi.

Bankacılar ayrıca bugün piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Citigroup ve Societe Generale’in düzenleyeceği konferansta yabancı yatırımcılarla 16:00’da yapacağı görüşmenin de sonuçlarının önemli olduğunu belirtiyor.