Dolar/TL 6.55’in üzerinde, ‘corona’ kaynaklı dalgalanma ve satış baskısı sürüyor

Dolar/TL güne Eylül 2018 zirvelerinde 6.55’in hemen üzerinde başlarken, küresel piyasalarda ve lira cinsi yatırım araçlarında satış baskısı ağırlıklı olmak üzere corona virüsü kaynaklı her iki yönlü dalgalanmalar devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu belirsizlik nedeniyle başta riskli varlıklar olmak üzere her türlü yatırım aracında satış eğilimi sergiliyor.

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Asya borsaları salgına karşı giderek daha fazla sayıda ülkenin tecrit uygulamasının ardından, hükümetlerin aksi yöndeki çabalarına rağmen dünya ekonomisinin büyük ölçekli resesyona gireceği kaygılarıyla geriledi.

Türkiye’de vaka sayısı dün gece itibariyle 1236’ya ulaşırken, 30 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde 200 binden fazla kişi salgına yakalanırken, 13 binden fazla insan Covid-19 hastalığından dolayı hayatını kaybetti.

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Türkiye’de eğitime ara verilmesiyle başlayan sosyal hayatı etkileyen tedbirler her geçen gün genişliyor. Son olarak salgından en çok etkilenen 65 yaşı üzerindekilerin ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasakladı.

Sosyal hayatı etkileyen gelişmeler ekonomik aktiviteyi de etkileyecek boyuta geldi ve etkileri sınırlamak adına birçok önlem de devreye giriyor.

Etkileri sınırlamak için geçen hafta 100 milyar liralık destek paketi açıklanırken, Merkez Bankası da geçen hafta 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 9.75’e çekmişti.

Ancak imalatçı şirketler ise üretim ya azaltıyor ya da durduruyor. Türkiye’de ihracatın beşte birini yapan otomotiv sektöründe araç üreticisi ana sanayide pek çok fabrika, yurt dışından parça tedariki sorunları veya ana ihracat pazarları olan Avrupa’da ekonominin durma noktasına gelmiş olmasından dolayı askıya alırken, tedarik sanayi de üretim azalttı.

Küresel resesyon endişeleri

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in analizi şöyle: “Covid-19 salgınının daha da kötüleşmesi küresel ekonomiye ciddi zarar veriyor. Küresel büyümenin küresel finansal krizdeki düşük seviyelere ve ABD büyümesinin 2020’de 74 yılın en düşük seviyesine düşmesini bekliyoruz.”

Dolar küresel hisse senedi piyasalarındaki yeni düşüşler ve kötüleşen ‘corona’ krizi nedeniyle likidite sıkışıklığı endişelerinin nakde yönelimi hızlandırmasıyla, başlıca para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar sterlin karşısında 1985’ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Dolar avro karşısında yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dolardaki küresel değer kazancı benzer şekilde gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satış baskısı getiriyor.

Mart ayına 6.20 seviyelerinden başlayan 6.03’lü seviyelere kadar gerileyen dolar/TL Eylül 2018’den beri en yüksek seviye olan 6.5780’i test ettikten sonra bu sabah saat 08:52’de 6.5650/6.5700 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında lira 6.8100/6.8179, avro/TL 7.0551/7.0660 seviyesindeydi.

Benzer şekilde her iki yönlü dalgalı seyreden BIST 100 endeksi Cuma gününü yüzde 0.7 kayıpla günü tamamlarken bankacılık endeksi üzde 1.1 düştü.

Bugün iç piyasada TÜİK mart ayı tüketici güven endeksi, Turizm Bakanlığı şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı, Hazine’nin iki yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihracı takip edilecek.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise dün 580 seviyesini aştıktan sonra 500’ün hemen üzerinde işlem görüyor. CDS’ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunuyordu.