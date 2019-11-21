Dolar/TL 5.70 civarında, oynaklık düşük; Fed sonrası küresel risk iştahı izleniyor

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Dolar/TL bu hafta ise 5.75’ten 5.70’e geriledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kur dün 4 Ekim’den beri ilk kez 5.6860’a kadar düştükten sonra bu sabah da 5.70 civarında seyrediyor.

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Son dönemde TL’nin oynaklığı da oldukça azalmış durumda. Ağustos 2018 kur krizi döneminde 60 seviyesine yaklaşarak tarihi zirveyi test eden bir ay vadeli ima edilen volatilite (oynaklık) bugünlerde tek hanede seyrediyor.

Fed 2020 ortasına kadar beklemeye geçmiş olabilir

Ekim ayındaki faiz indiriminin ardından gevşeme döngüsünde duraklamaya karar veren ancak fikir ayrılıkları yaşayan ABD Merkez Bankası (Fed), geçen ayki toplantının tutanaklarında, faiz oranlarının seyrini yeniden değerlendirmek için acele etmediğinin sinyallerini verdi.

Fed’in yıl sonundan önce 10-11 Aralık tarihlerinde para politikası toplantısı yapacak ancak yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını en az 2020 ortasına kadar sabit tutmasını öngörüyorlar.

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Küresel piyasalar, ABD Senatosu’nun Hong Kong’daki protestocuları destekleyen tasarıyı kabul etmesinin ABD-Çin ticaret görüşmelerini karmaşıklaştıracağı endişeleri ve çoktan imzalanması beklenen ‘birinci aşama’ ticaret anlaşmasındaki gecikmeyle geriledi.

Bugün iç veri gündeminde saat 10:00’da kasım ayı Tüketici Güven Endeksi, 14: 30’da Merkez Bankası (MB) haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.

Dış piyasalarda ise TSİ 16:30’da ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları başta olmak üzere veri gündemi ve risk iştahı izleniyor.

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor. Ancak bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları ‘cazip‘ hale getirdiğine de dikkat çekiyorlar.

Bankacılar, TL cinsi yatırım araçlarındaki mevcut fiyatlamaların önümüzdeki yılın özellikle ilk iki ayı için önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyorlar. Her ne kadar bu yılın bitmesine bir aydan uzun bir süre bulunsa da piyasalarda yıl sonlarında görülen hacim düşüşleri başlamış durumda.

Bankacılara göre TL’deki azalan oynaklık MB’nin elini güçlendirdi

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının MB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

MB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceğini belirtti.

Erdoğan ise hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.