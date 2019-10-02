Dolar/TL 12 Eylül’den bu yana ilk kez 5.75’in üzerini test etti

Küresel piyasalardaki olumsuz hava ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ABD ile gerilimi artıracağı endişesiyle yükselen dolar/TL bugün (2 Ekim) 12 Eylül’den bu yana ilk kez 5.75 seviyesinin üzerini test etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Erdoğan, dün TBMM açılış toplantısında yaptığı konuşmada özellikle Fırat’ın doğusunda arzu ettikleri neticelere ulaşamadıklarını ve kaybedecek tek bir gün olmadığını söyleyerek, “Fırat’tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 km güvenli bölgede 2 milyon kişiyi yerleştirmeyi planlıyoruz” demiş, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon olup olmayacağı sorusuna ise “Bir gece ansızın gelebiliriz” yanıtını vermişti.

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Gelişmekte olan ülke para birimlerinde genelinde satış eğilimi gözlenirken, içeride jeopolitik risklerin baskısı hissediliyor.

Bankacılar Erdoğan’ın Suriye’de güvenli bölge sağlanmasına yönelik operasyona ilişkin açıklamalarının öncekilere göre değiştiğini ve ABD ile bu konuda uzlaşı sağlayamayan Türkiye’nin artık bu süreci kendi devam ettireceği algısı oluşturduğunu belirtiyor.

Bu da TL’de gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel gözlenen satış baskısının artmasına neden oluyor ancak kur hala bir süredir sıkıştığı bandı aşabilmiş değil.

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‘Önce 5.80’lerin üzerinde kalıcı olması gerek’

Reutersa’a konuşan bir bankacı dün ve bugün piyasada bir rahatsızlık olduğunu, Suriye konusunun bir miktar gerginlik yarattığını belirterek şunları söyledi: “Ancak hala son zamanlarda gördüğümüz seviyelerin dışına çıkıp çıkmayacağımız soru işareti. İlk önce 5.80’lerin üzerinde kalıcı olmak gerekiyor. Teknik olarak bandı kıracağımızın işaretini görmemiz lazım, şu anda 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların arasında sıkışmış durumdayız ve bant da daralmış durumda. Dolar/TL’de 5.80-5.82’nin üzerinde bir-iki günlük kapanıştan sonra ancak bandı aştık diyebiliriz. Bunun için de bir haber akışı veya yurt dışında risk iştahında ciddi bir azalma olması gerekiyor.”

Eylül ayı başından beri genel olarak 5.65-5.75 bandında seyreden dolar/TL dün güne 5.66 civarından başlayarak 5.7320’ye kadar yükseldi. Bu sabah saat 0920’de 5.7265/5.7300 seviyesinde olan dolar/TL 5.7580’e kadar yükseldikten sonra saat 12:49 itibariyle 5.7425/5.7445 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 5.9925/5.9961 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 6.0041/6.0064, 6.2614/6.2646 seviyesinde olan euro/TL ise 6.2680/6.2710 seviyesinde bulunuyor.

‘Ticaret savaşının ABD’ye etkilerinde olumsuz hava gözleniyor’

Öte yandan küresel piyasalarda ABD imalat endeksinin (ISM) 10 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemesiyle oluşan ABD-Çin ticaret savaşının etkilerinin ABD ekonomisine yansıdığı endişelerine paralel olarak olumsuz bir hava gözleniyor.

ABD ekonomisinde büyüme yavaşlarsa, küresel ekonomiyi destekleyen az sayıdaki olumlu unsurdan biri daha ortadan kalkmış olacak. ABD’nin yavaşlaması ayrıca Avrupa ekonomisinin resesyona girmek üzere olduğuna işaret eden göstergeleri izleyecek.

Piyasalar bir yandan Brexit konusunda gelişmeleri izlerken, Kuzey Kore’nin günün erken saatlerinde yeni bir füze denemesi yapması da risk iştahına bir miktar yansıdı.