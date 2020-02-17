Dolar Suriye endişeleriyle 6.05 civarında; kamu bankaları lirayı destekliyor

Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, son haftalarda kamu bankalarının artan döviz arzı ise lirayı destekleyen önemli bir unsur konumunda.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL geçen hafta, en son Mayıs 2019’da görülen 6.0680’e kadar yükseldikten sonra bu seviyelerin hemen altında 6.05 civarında haftaya başlıyor.

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Rusya’da bugün Türkiye ve Rusya arasında yapılacak görüşmeler ve ocak ayı bütçe verileri takip edilirken, bankacılara göre haftanın en önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak.

Hafta boyunca izlenecek diğer gelişmeler arasında TBMM Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen bankacılık ile ilgili düzenleme de yer alıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ardından İş Bankası’nın hisse devri öngören bir düzenlemenin TBMM’ye gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor.

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ABD hisse ve tahvil piyasalarının resmi tatilden (ABD’nin kurucu başkanlarından George Washington’ın doğum günü nedeniyle her şubat ayının üçüncü pazartesisi ‘Başkanlar Günü’ olarak kutlanıyor.) dolayı bugün işlem görmeyecek olması sebebiyle işlem hacimlerinin zayıf olması bekleniyor.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek şöyle değerlendirdi: “ABD piyasalarının kapalı olması işlem hacminde gün boyunca aşağı yönde baskıya neden olabilir. Euro/dolar paritesinin 1.09 altındaki görüntüsünü koruması ve güçlü dolar teması gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıyı devam ettirebilir. Dolar/TL paritesinde 6.05 bölgesindeki direnci yakından izliyoruz.”

Swap sınırlaması

Kamunun döviz arzının yanı sıra liradaki değer kaybını yavaşlatan bir diğer etken ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) swap sınırlaması olmaya devam ediyor.

BDDK’nın swap adımının da desteğiyle dolar/TL geçen hafta başında 5.9750’ye kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamamıştı. Kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle geçen hafta boyunca yukarı yönlü bir seyir izledi.

Dolar/TL saat 09:30’da 6.04 seviyesinde işlem gördü.