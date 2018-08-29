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Yaramazlara biraz batar!

‘Dolar’ soyadında değişiklik için başvuru: ‘Bugün kaç parasın?’ gibi sözlü tacizlerle karşılaşıyorum

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan Ferhat Dolar, kurdaki dalgalanmaya ‘tepki’ olarak soyismini ‘Dalar’ olarak değiştirilmesi için nüfus müdürlüğüne başvurdu.

Fotoğraf: Habertürk

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

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Habertürk’ten Hüseyin Şentürk’e konuşan Ferhat Dolar, soyisminin son dönemde ‘alay konusu’ olduğunu söyledi.

Dolar şöyle devam etti: “Kullanmış olduğum ‘Dolar’ soyismi şimdi Amerikan parasıyla özdeşleştirilip alay konusu edilmeye başlandı. ‘Bugün kaç parasın? Çıktın mı? Düştün mü?, Doların kafasına vuralım düşsün, dolara çelme takalım düşsün gibi’ sözlü tacizlerle karşılaşıyorum. Bu güne kadar hiç dolarım olmadı. Bozduracak dolarım yok ama bozduracak bir soyadım var. Onu bozdurdum ben de. Kardeşlerimden de aynı şeyi bekliyorum ve onların da değiştireceğini düşünüyorum.”

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