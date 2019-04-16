Dolar seçim belirsizliğiyle üç haftanın zirvesini test etti: Lirada kayıp yüzde 5

Dolar/TL bugün 22 Mart’tan beri ilk kez 5.8250’nin üzerine çıkarken, bankacılar piyasada İstanbul başta olmak üzere seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin baskısının sürdüğüne dikkat çekiyor.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleri lirada satış baskısı ve benzer para birimlerinden negatif ayrışma yaratıyor.

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Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası müdürü şunları söyledi: “Sabah saatlerinde TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını gördük. Bu son dönemde alışkın olmadığımız bir süreçti. ABD’de siyasilerin devam eden görüşmeleri ile birlikte ABD ile ilişkilerin toparlanabileceğine dair iyimserlik oluşmuştu. Bu da sabah saatlerinde piyasada pozitif yansıdı. Ancak sonrasında ise İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin piyasada yeniden satış yarattığını görüyoruz.”

Yılbaşından geçen haftaya yüzde 9.1 değer kaybı

Lira geçen cuma günü görülen en yüksek seviye itibariyle dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden geçen haftaya kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından geçen haftaya ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre lira, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Dolar/TL bu sabah güne 5.80 civarında başladıktan sonra en düşük 5.7885’e kadar geriledi. Öğleden sonra ise yönünü yukarı çevirerek gün içinde en yüksek 5.8281 seviyesini test etti. Kur saat 17.10’da 5.8155/5.8175 seviyesindeydi.