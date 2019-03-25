Dolar ‘Merkez’in hamlelerine rağmen güçlü seyrini koruyor

Geçen haftanın son gününde liranın dolar karşısında yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetmesiyle 5.84’e kadar yükselen Dolar/TL haftaya düşüşle başladı. Fakat Merkez Bankası’nın (MB) hamlelerine rağmen kur 5.63’ten işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters

Para birimindeki değer kaybı ve Borsa İstanbul’un 100 bin puanın altına indiği bir haftanın ardından MB hem repo ihalelerine ara verdi, hem de döviz karşılığı TL swap piyasasında kısıtlayıcı bir adım attı.

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MB’nin haftalık repo ihalesi açmaması, bankaların borçlanma maliyetlerini yükseltti. TL’deki değer kaybını durdurmak adına sıkı bir para politikası adımı atılmış oldu. MB’nin mevcut durumda haftalık repo faizi yüzde 24, gecelik borç verme faizi yüzde 25.50, geç likidite penceresi (GLP) faiziyse yüzde 27 seviyesinde.

Bu sabah ise MB bankaların döviz karşılığı TL satışını kısıtlayacak bir hamle yaptı. MB bankalara gönderdiği yazıyla döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş swap satış sınırını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardı.

Tüm bunlara karşın öğlen saatleri itibariyle dolar kuru 5.63 seviyelerinde.

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ABD Doları son bir haftadır 5.40 seviyelerinden 5.75 seviyesine yükselmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan hakkında ‘manipülatif işlem’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. BDDK’nın açıklamasında, bazı bankaların müşterilerini ‘yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde’ döviz alımına yönlendirdiğine dair şikayetlerin kuruma iletildiği belirtilmişti.