Dolar Merkez’e rağmen 5.44’ü test edince piyasadaki soru: Yeni Brunson S-400 mü?

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) piyasa beklentilerine paralel faizleri sabit tutma kararına rağmen sert yükselişle 16 Ocak’tan beri ilk kez 5.44 seviyesinin üzerini test etti.

Fotoğraf: Reuters

Güne 5.38 civarında başlayan Para Politikası Kurulu (PPK) kararı öncesi de benzer seviyelerde işlem gören dolar/TL PPK sonrası kademeli olarak yükseldi. Kur 16 Ocak’tan veri ilk kez 5.4412 seviyesini test ettikten sonra saat 16.45’de 5.42 seviyesinde işlem gördü.

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Piyasalarda bugün yaşanan tepkinin PPK kararı ya da metnin içeriğine dönük olmadığını söyleyen işlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

MB mart ayı PPK toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağı söyleminde değişikliğe gitmemişti.

‘MB kararının içeriğine bir tepki olarak görmüyoruz’

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’deki yükselişi MB kararının içeriğine bir tepki olarak görmüyoruz. Bir beklenti vardı, bu satın alındı şimdi ise bu gerçekleşme yaşanıyor ve satılıyor. Aslında MB tam anlamıyla piyasa dostu bir PPK söylemi açıkladı. Önümüzdeki ilk toplantıda yani nisan ayında bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik en ufak bir söylem de görmüyoruz” dedi.

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Bankacı şöyle konuştu: “Ancak son dönemde TL’nin negatif ayrışma trendinde içerisinde olduğunu görüyoruz. Seçim öncesi ABD Türkiye ilişkilerinin tartışıldığı ve ‘yeni Brunson S-400 mü olacak’ sorusunun tartışıldığı bir dönemde TL için iyimser olmak zor. MB’nin faiz kararını yine de TL’deki yeni satış baskılarını hafifletecek en önemli etken olarak görüyoruz.”

‘Yatırımcılar en çok risk gördüğü yatırımlardan kaçınmak ister’

Bir başka bankanın döviz masası işlemcisi ise, “PPK sonucu ne olursa olsun yabancı tarafından pozisyon kapama isteği olduğunu düşünüyoruz. Bu satış baskısını MB açıklamalarının içeriğine bağlamak mümkün değil. Son dönemde TL’nin negatif ayrışmasında bir çok etken mevcut, bugünkü PPK kararı bunlara bir yenisini eklemiyor” dedi.

Bankacı şöyle devam etti: “Yılın başında gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarının kuvvetlendiği bir senaryo sonrası şimdi gelişmekte olan ülkelere yönelik yeni bir kötümserliğin konuşulduğu bir dönem yaşıyoruz. Yatırımcılar böyle bir karar alırken sepetleri içerisinde önce en çok risk gördüğü yatırımlardan kaçınmak ister. Bu da son dönemde gerek seçimin yaklaşmış olması gerek ekonomideki yavaşlamaya karşı atılan genişlemeci adımlar, gerekse ABD ilişkileri nedeniyle TL olarak ön plana çıkıyor.”

Negatif ayrıştı

Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün genel olarak dolar karşısında değer kaybederken TL yüzde 0.7 değer kaybı ile benzer para birimlerinden negatif ayrıştı ve dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Piyasalarda süreç Türkiye ABD ilişkileri açısından yakından takip edilirken, Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

Seçimler de takip ediliyor

Öte yandan yatırımcılar bu ay sonunda yapılacak yerel seçimleri de yakından izliyorlar. Yerel seçimlere bir aydan az zaman kalırken zor ekonomik şartlar AKP’nin oy oranlarını olumsuz etkiliyor.

Her ne kadar yapılacak seçim genel değil bir yerel seçim olsa da AKP’nin İstanbul ile birlikte bazı büyükşehirleri kaybetmesi halinde bunun bir genel seçimin kapısını aralayıp aralamayacağı da bazı siyasiler kadar yatırımcıların da gündeminde bulunuyor.