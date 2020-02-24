Dolar jeopolitik riskler ve ‘corona’ endişeleriyle dokuz ayın yeni zirvelerinde

Dolar/TL’de Suriye kaynaklı artan jeopolitik endişeler ve yeni tip corona virüsü salgınının küresel ekonomiye etkisinin artabileceğine yönelik beklentilerle dokuz ayın zirvelerinde yukarı yönlü seyrediyor.

Fotoğraf: Reuters

Küresel piyasalarda doların son dönemde güçlü seyri dolar/TL’yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Kamu bankalarının döviz arzı ise liradaki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

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Suriye’nin yanısıra Libya da jeopolitik gelişmelerde takip edilmeye devam edilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu Türkiye’nin asker gönderdiği Libya’da birkaç kayıp verdiğini açıklamıştı.

Dolar/TL geçen hafta Mayıs 2019’dan beri gün içinde görülen en yüksek seviye olan 6.1250’ye kadar yükseldikten sonra bu sabah da benzer seviyelerde.

Kur dokuz ayın güniçi zirvelerinde baskı altında kalmayı sürdürüyor. Dolar/TL saat 09:32’de 6.14 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL ise 6.64 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar kurda yukarı yönlü 6.15 seviyesinin takip edileceğini belirtiyor.

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Bankacılar Merkez Bankası’nın geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimi ile bugüne kadar indirimlerinin 13 puanı aşması ve aylık bazda cari fazlanın kasım itibariyle cari açığa dönmesinin de lirayı baskılayan unsurlar arasında olduğunu belirtiyor.

Bugün iç piyasada yoğun veri gündemi ve Hazine ihalesi takip edilecek. Merkez Bankası’nın şubat ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Turizm Bakanlığı’nın ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısı takip edilecek.

Piyasalarda 50 baz puanlık faiz indirimine ilişkin Para Piyasası Kurulu özetleri ve cuma günü 2019 son çeyreğe ve yılın tamamına ilişkin büyüme verileri beklenecek.

Erdoğan’ın kısa sürede sürecin tamamlanacağına yönelik açıklamalarının ardından İş Bankası’nın hisse devri öngören bir düzenlemenin TBMM’ye gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor.