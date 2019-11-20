Dolar, ilk kez harekat öncesi seviyeye indi; düşüş sürüyor

Dolar/TL’de hafta başından itibaren başlayan düşüş eğilimi bugün de devam ederken, kur bugün 4 Ekim’den beri ilk kez 5.6860’a kadar geriledi. Dolar/TL, 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı ve ardından gelen ABD yaptırımları ve ABD başkanı Donald Trump’ın ekonomik tehditleri yüzünden yükseliş eğilimine girmişti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor. Ancak bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları ‘cazip’ hale getirdiğine de dikkat çekiyor.

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Bankacılar, TL cinsi yatırım araçlarındaki mevcut fiyatlamaların önümüzdeki yılın özellikle ilk iki ayı için önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor. Her ne kadar bu yılın bitmesine bir aydan uzun bir süre bulunsa da piyasalarda yıl sonlarında görülen hacim düşüşleri başlamış durumda.

Dolar/TL bugün en düşük 5.6860’a kadar geriledikten sonra saat 16:13’te 5.6935/5.6950 seviyesindeydi.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.9943/5.9979, euro/TL ise 6.2977/6.3005 seviyesinde idi.

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Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Dolar/TL bu haftaya başladığı benzer seviyelerden ise genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi.

Öğleden önce artan küresel risk iştahına karşın günün ilerleyen saatlerinde risk iştahının ABD-Çin kaynaklı ticaret savaşı endişeleriyle azalması ise, kurun günün en düşük seviyeleri yerine günü 5.70 civarında tamamlamasının ana nedeni oldu.

Merkez Bankası’nın faiz kararı beklentisi

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise Merkez Bankası’nın (TCMB) 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini, ancak son dönemde TL’de volatilitenin oldukça azalmış olduğuna dikkat çekiyor.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti. Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söylemişti.

Tahvil/bono piyasasında getirilerde ise son aylarda düşüş eğilimi belirginleşmiş durumda.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün valörde son işlem %12.22, bugün %12.26 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs’ta %21 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri %12.07 bugün %11.86 seviyesindeydi.