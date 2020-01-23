Dolar iki haftanın zirvesinden ‘Merkez’in ‘ölçülü indirim’ söylemiyle geriledi

Dolar/TL’de cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden satış baskısı Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla azalıyor.

Fotoğraf: Reuters

Kur dün 5.9450 ile 8 Ocak’tan beri yeni en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bundan sonra faiz indirimlerinin sınırlı olacağı algısını kuvvetlendiren 5.93’ün altına geriledi.

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MB’nin yarattığı iyimserliğe rağmen yatırımcıların Çin’de yeni korona virüsünün yayılması konusunda endişeli olmaya devam etmeleriyle küresel piyasalar ise baskı altında.

Bu baskı liraya da yansırken dolar/TL bu sabah güne saat 09:01’de 5.9255/5.9330 seviyesinden başladı.

Aynı saatte sepet bazında lira 6.2467/6.2531, avro/TL ise 6.5675/6.5748 seviyesinde bulunuyor.

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Davos’taki açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün İsviçre’nin Davos kentindeki zirvede canlı yayındaki açıklamasında, geçen yıl 1200 baz puanlık önden yüklemeli, bu ay 75 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi yaptıklarını, bundan sonraki adımların ‘ölçülü’ olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi.

Uysal para politikasının da yıl ortasından itibaren tek haneye gerileyecek enflasyon kapsamında şekilleneceğini belirtti.

Virüs baskı yarattı

MB’nin yarattığı iyimserliği sınırlayan en önemli etken ise Çin’den yayılmaya başlayan yeni korona virüsünün yayılması endişeleri oldu. Korona virüsü Çin’de yüz milyonlarca kişi, Ay takvimine göre kutlanan yeni yıl tatili için seyahat etmeye hazırlanırken ortaya çıktı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi ve yaklaşık 600 vaka doğrulandı.

Dünya Sağlık Örgütü küresel sağlık acil durumu ilan edilip edilmeyeceğine günün ilerleyen saatlerinde karar verecek.

Liradaki satış baskısına rağmen bankacılar CDS (iflasa karşı sigorta), tahvil, eurobond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyor.

MB’nin faiz indirimlerinin ardından lira faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi son dönemdeki satış baskısında etkili olmuştu. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen unsurlar arasında.

Bankalara soruşturma

Öte yandan lirayı baskılayan unsurlarda Rekabet Kurumu’nun 20’den fazla banka için ön araştırma başlatması da eklendi. Bu endişe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘endişe edecek bir şey yok’ söylemiyle azalsa da devam ediyor.

Bankacılık sektöründe geniş kapsamlı bir ön araştırma başlatan Rekabet Kurumu (RK), geçen hafta cuma günü birçok özel ve yabancı bankanın yanı sıra kamu bankalarına da giderek bilgisayarları ve yapılan işlemleri incelemeye başladı.

Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri 250 baz puanın altını test ettikten sonra bugün 250’nin hemen üzerinde bulunuyor. Yine de bu seviyeler 20 ayın en iyi risk iştahına işaret ediyor.

Beş yılda yüzde 61 değer kaybı

Liranın son üç yılda dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 36, beş yıllık kaybı ise yüzde 61 seviyesinde. Liranın bu kaybı gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasının açık ara üzerinde.