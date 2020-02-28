Dolar İdlib saldırısının ardından 10 ayın zirvesinde

Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik hava saldırısı sonrası artan jeopolitik endişelerle dolar/TL 6.2195 ile yaklaşık 10 ayın zirvesinde.

Piyasalarda corona virüsü kaynaklı güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor.

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Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

Dolar/TL’de dün akşamki 6.17 seviyesinden bu sabahki 6.2195 seviyesine yükselişte hem ABD piyasalarının tarihinin en hızlı düzeltmesini yaşaması hem de jeopolitik endişelerin saldırı sonrası artması etkili.

Kuvvetlenen satış baskısıyla kur 9 Mayıs 2019’da gün içinde test ettiği 6.2460 seviyesine de yaklaştı. Bu seviyenin aşılması halinde dolar/TL Eylül 2018’deki gün içi seviyelere yükselmiş olacak.

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Dünya borsaları corona virüsünün küresel salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.

Dünya borsalarındaki kayıplara Amerikan borsası Wall Street öncelik etti. S&P 500 yüzde 4.42 ile ile Ağustos 2011’den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Dow Jones endeksi 19 Şubat’ta gördüğü tarihi zirveden bu yana yüzde 12 değer yitirerek altı seans süren tarihinin en hızlı düzeltmesini kaydetti.