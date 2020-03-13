Dolar güne Ekim 2018’deki zirvelerinde başladı, küresel riskten kaçış sürüyor

Dolar/TL corona virüsü endişeleri kaynaklı küresel riskten kaçışla güne Ekim 2018’den beri en yüksek gün içi seviyeler olan 6.30 civarında başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Geçen haftayı 6.10’ın hemen altında tamamlayan dolar/TL haftaya pazartesi günü 6.20’e sert bir yükselişle başladı. Bu yükselişte corona virüsüne yönelik küresel endişeler ve petrol fiyatlarındaki düşüş belirleyici olmuştu.

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Hafta içinde her iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL’de küresel piyasalar kaynaklı satış baskısı dün de belirginleşti.

Kur dün küresel borsalarda çift haneye ulaşan kayıplarla 6.3210’a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08:13’te 6.2950/6.3140 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı saatte sepet bazında lira 6.6766/6.6995 , avro/TL 7.0580/7.0827 seviyesindeydi.

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Küresel piyasalarda dün Asya’dan ABD’ye birçok borsada çift haneli kayıplar görüldü. Küresel hisse senetleri yıllar süren artış trendi ardından corona virüsü kaynaklı panik yaşandı. Dünya hisse senedi piyasasında son bir aydaki kayıp 14 trilyon dolara ulaştı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) acil faiz indirimi sonrası 0.5 trilyon dolarlık likidite adımı da piyasadaki satış baskısını durdurmaya yetmedi. Fed likidite adımlarına bugün de 1 trilyon dolar ile devam edecek.

Küresel sert değer kayıplarının devam etmesiyle birlikte yatırımcılar daha çok faiz indirimi, daha çok mali destek bekliyor. Bu kapsamda ABD ve İngiltere’nin ardından dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) takip edildi. ECB faiz indirimine gitmedi ancak 120 milyar avro tutarında yeni gevşeme adımı açıladı.

BIST-100’de dün yüzde 7.3, bankacılık endeksinde de yüzde 8 düşüş yaşandı.

Öte yandan Türkiye’de de ilk vakanın açıklanmasının ardından dün gıda ve temizlik malzemesilerine yönelik talep ciddi ölçüde arttı. Sektörde birçok hissede alımlar BIST’te yüzde 7’yi aşan kayıplara rağmen iki gündür sürüyor.

‘Corona’ etkisinin hisse senetlerinde belirgin değişim olarak yansıdığı bir diğer sektör ise havacılık. Seyahat sınırlamaları, talep düşüşü ve rezervasyon iptallerinin etkisiyle son dönemde satış baskısı altında olan THY hisselerinde şubat ayı başından bu yana yaşanan kayıp yüzde 35’i aşmış durumda. Aynı dönemde Pegasus hisselerindeki kayıp ise yüzde 48’i buldu. BIST-100 endeksi yılbaşından bugüne değer kaybı ise yüzde 19.