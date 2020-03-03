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Yaramazlara biraz batar!

Dolar, ‘G7 corona önlemi alacak’ söylentisiyle güne düşüşle başladı

Dolar/TL G7 ülkelerinin salgının ekonomik etkisine karşı birlikte önlem alabileceği beklentisiyle, güne dün test ettiği 6.2640 seviyelerinden bu sabah 6.18’li seviyelere gerileyerek başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kur en düşük 6.16’yı gördükten sonra saat 08:37’de 6.1800/6.1840 seviyesinde işlem gördü.

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Dolar/TL Suriye’nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerine yapılan saldırının ardından iyice tırmanan jeopolitik tansiyon ve gündemini koruyan corona virüsü endişeleriyle son iki haftadır sert satış baskısı altındaydı.

Küresel borsalar ve petrol fiyatları, G7 konferans görüşmesi öncesinde dünya genelindeki politika yapıcıların ekonomiyi corona virüsünün etkilerinden korumak için harekete geçecekleri konusundaki artan spekülasyonlardan dolayı kazanımlarını artırdı.

G7 ülkelerinin finans bakanlarının salgının ekonomik yansımalarıyla baş edebilmek için gerekli olan tedbirleri ele almak amacıyla bugün saat 15:00’te konferans görüşmesi yapmaları bekleniyor.

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Reuetrs’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi “Önce global merkez bankalarından faiz indirimi desteği, ardından da G7 ülkelerinin mali destek açıklayabileceği beklentisi risk iştahını artırdı” dedi.

İşlemci şöyle devam etti: “Jeopolitik gelişmeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti, AB ve ABD ile ilişkiler yakından izlenmeye devam ediyor.”

Kur dün ise ABD başta olmak üzere corona virüsünün ekonomik etkilerine küresel faiz indirimi ile yanıt verileceğine yönelik artan beklentilerle gerilemeye başlamıştı. Aynı şekilde lira cinsi piyasalara da bu değer kazancı olarak yansımıştı.

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