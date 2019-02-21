Dolar, Fed tutanaklarıyla 5.34’e kadar yükseldi

Dolar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından gece saatlerinde lira karşısında 5.34’e kadar yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Tutanakların bu yıl olası faiz artırımına ilişkin beklentileri canlandırmasının ardından dolar tüm gelişen ülke paralarına karşı güçlendi. Fakat doların lira karşısındaki hareketinde Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin katılım müzakerelerinin resmen askıya alınma ihtimali de etkili oldu. Şu sıralarda dolar/TL 5.33 seviyesinden işlem görüyor.

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En az bir faiz artışı daha olabilir

Fed’in dün akşam yayınlanan tutanakları politika yapıcıların faiz oranlarını sabit tutma konusunda çok az risk gördüğüne işaret etti. Tutanaklar ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı ve bu yıl en az bir faiz artışı daha olacağına yönelik beklentiyi artırdı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Fed tutanakları sonrası piyasada bir fiyatlama oluştuğunu söyledi: “Kurda hassasiyet zaten var, ister istemez yukarı tepki vermeye çabalıyor. Dolar/TL’nin bugün 5.30-5.35 aralığında dalgalanmasını bekleyebiliriz. ABD ve Çin arasında görüşmelere yönelik iyimser açıklamalar biraz rahatlatsa da piyasa artık net sonuç görmek istiyor.”

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AB’ye ‘katılım’ süreci de etkili

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilerek genel kurula sevk edilen 2018 Türkiye Raporu Taslağı’nda Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Üzerinde uzlaşıya varılan taslak dün AP Dış İlişkiler Komitesi’nde oylandı. Ancak nihai raporun, mart ayında düzenlenecek AP Genel Kurulu’nda kabul edilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı ise bu kararın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.